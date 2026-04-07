International
'ഇന്ന് രാത്രി ഒരു സമ്പൂർണ്ണ നാഗരികത തന്നെ ഇല്ലാതാകും': ഇറാനെതിരെ കടുത്ത ഭീഷണി ആവർത്തിച്ച് ട്രംപ്
വാഷിംഗ്ടൺ | ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറന്നുനൽകാൻ ഇറാൻ ഭരണകൂടത്തിന് നൽകിയ സമയപരിധി അവസാനിക്കാനിരിക്കെ, അതീവ ഗുരുതരമായ ഭീഷണിയുമായി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. സ്വന്തം സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ‘ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ’ (Truth Social) വഴിയാണ് ട്രംപ് ഇറാന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്. “ഇന്ന് രാത്രി ഒരു സമ്പൂർണ്ണ നാഗരികത തന്നെ ഇല്ലാതാകും, അത് ഒരിക്കലും തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ല” എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ട്രംപിന്റെ പോസ്റ്റ് ആരംഭിക്കുന്നത്.
ഇത്തരമൊരു ദുരന്തം ഉണ്ടാകാൻ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും എന്നാൽ അത് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇറാന്റെ നിലവിലെ ഭരണകൂടത്തെ മാറ്റുകയും പകരം തീവ്രവാദ ചിന്താഗതികളില്ലാത്ത പുതിയ ആളുകൾ വരികയും ചെയ്താൽ അത്ഭുതകരമായ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. “47 വർഷത്തെ പിടിച്ചുപറിയും അഴിമതിയും മരണവും ഇന്ന് രാത്രിയോടെ അവസാനിക്കും. ലോക ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിമിഷങ്ങളിൽ ഒന്നായിരിക്കും ഇത്” – ട്രംപ് കുറിച്ചു.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറന്നുകൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇറാന്റെ ഊർജ്ജ നിലയങ്ങളും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും തകർക്കുമെന്ന് ട്രംപ് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് മറുപടിയായി, തങ്ങളുടെ ‘റെഡ് ലൈൻ’ ലംഘിച്ചാൽ യുദ്ധം മേഖലയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്ന് ഇറാൻ റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡും (IRGC) മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കൻ സമയം ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി 8 മണിക്ക് (ഇന്ത്യൻ സമയം ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ) ട്രംപിന്റെ സമയപരിധി അവസാനിക്കും. ഈ സമയം കഴിഞ്ഞാൽ ഇറാനിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളെയും സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് വൻതോതിലുള്ള മിസൈൽ-വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
ട്രംപിന്റെ ഈ പ്രസ്താവനയോടെ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സമ്പൂർണ്ണ യുദ്ധത്തിന്റെ കാർമേഘങ്ങൾ ഉരുണ്ടുകൂടിയിരിക്കുകയാണ്. ഇറാനിലെ ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ട്രംപ് തന്റെ പോസ്റ്റ് അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
Summary
US President Donald Trump has escalated tensions with Iran, warning on Truth Social that “a whole civilisation will die tonight” as his deadline regarding the Strait of Hormuz approaches. While expressing a desire for a “revolutionarily wonderful” regime change, he stated that 47 years of Iranian “extortion and corruption” would finally end. This dramatic statement comes as both nations stand on the brink of a massive military confrontation.