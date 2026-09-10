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ഏജൻസി ഓഫ് ദി ഇയർ, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഓഫ് ദി ഇയർ; രണ്ട് പുരസ്കാരങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കി ബിഎംഇജി
BMEG ഇതിനെ ഒരു ഫിനിഷിംഗ് ലൈനായിട്ടല്ല, മറിച്ച് തങ്ങളുടെ പ്രയാണത്തിലെ വെറുമൊരു ചെക്ക്പോയിന്റ് മാത്രമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്.
വെറും നാല് വർഷത്തെ യാത്രക്കൊടുവിൽ ബിഎംഇജി(Bharat Media & Entertainment Group) ‘ഏജൻസി ഓഫ് ദി ഇയർ’, ‘സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഓഫ് ദി ഇയർ’ എന്നീ രണ്ട് വലിയ പുരസ്കാരങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് സ്വന്തമാക്കി ചരിത്രം കുറിച്ചു. ഇത് ഒരു സാധാരണ കാറ്റഗറിയിന്മേലുള്ള വിജയമോ ഒരു പുതിയ ഏജൻസിക്ക് നൽകുന്ന ഒരു അവാർഡോ അല്ല, മറിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ അഡ്വർട്ടൈസിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി യഥാർത്ഥത്തിൽ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഒരു ശക്തമായ തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നും പടുത്തുയർത്തിയ ഒരു ടീമിലേക്കാണ് e4m ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിംഗ് അവാർഡ്സ് സൗത്ത് 2026-ലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആ രണ്ട് വമ്പൻ പുരസ്കാരങ്ങളും എത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ബെംഗളൂരു, 4 സെപ്റ്റംബർ 2026 വെറും നാല് വർഷം മാത്രം പ്രായമുള്ള ഭാരത് മീഡിയ & എന്റർടൈൻമെന്റ് ഗ്രൂപ്പ് (BMEG), 2026-ലെ e4m ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിംഗ് അവാർഡ്സ് സൗത്ത് 2026 പുരസ്കാര വേദിയിൽ ‘ഏജൻസി ഓഫ് ദി ഇയർ’, ‘ബെസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഓഫ് ദി ഇയർ’ എന്നീ രണ്ട് വമ്പൻ കിരീടങ്ങളും ഒരേ രാത്രിയിൽ സ്വന്തമാക്കി ചരിത്രം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരേ ഏജൻസി, ഒരേ വേദിയിൽ ഈ രണ്ട് നേട്ടങ്ങളും ഒരുമിച്ചു കൈവരിച്ചു എന്നത് ഈ വിജയത്തിന്റെ തിളക്കം ഇരട്ടിയാക്കുന്നു.
വെറും നാല് വർഷത്തെ പ്രവർത്തന പരിചയം എന്നത് ഏതൊരു ഏജൻസിയെ സംബന്ധിച്ചും വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു കാലയളവാണ്. എന്നാൽ BMEG ഇതിനെ ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ട് മാത്രമല്ല കാണുന്നത്. തങ്ങൾ ആദ്യ ദിവസം മുതൽ കെട്ടിപ്പടുത്ത ഒരു പ്രവർത്തനശൈലിക്കുള്ള അംഗീകാരമായിട്ടാണ് കമ്പനി ഇതിനെ വിലയിരുത്തുന്നത്. അതായത് ഡാറ്റ, ഇൻസൈറ്റ്, ഇമാജിനേഷൻ, ടെക്നോളജി, കണ്ടന്റ്, മീഡിയ എന്നിവ വെവ്വേറെയായി പ്രവർത്തിക്കാതെ, ഒരൊറ്റ ശൃംഖലയായി പരസ്പരം കോർത്തിണക്കി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയ തങ്ങളുടെ സ്ട്രാറ്റജി ശരിയായിരുന്നു എന്നതിന്റെ ശക്തമായ തെളിവാണിത്.
VERSE Innovation കീഴിൽ ഒരു വലിയ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് BMEG രൂപീകൃതമായത്. ഇന്ത്യക്കാർ എങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, സ്ക്രോൾ ചെയ്യുന്നു, കാണുന്നു, ഷെയർ ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ 15 വർഷമായി നേടിയെടുത്ത കൃത്യമായ അറിവുകൾ, വെറുമൊരു ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് മാത്രമല്ല, മറിച്ച് വമ്പൻ ബ്രാൻഡുകളെ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു തന്ത്രമായി മാറ്റാം എന്നതായിരുന്നു ആ ലക്ഷ്യം.
പാരമ്പര്യമായി ലഭിച്ച വലിയൊരു നെറ്റുവർക്കോ, ക്ലയന്റ് ലിസ്റ്റോ ഇല്ലാതെയായിരുന്നു ഈ തുടക്കം. ആറ് വ്യത്യസ്ത വകുപ്പുകളായി തിരിയാതെ, ആറ് അത്യാധുനിക കഴിവുകൾ ഒരൊറ്റ ടീമായി ഒന്നിച്ച് ചേർന്നാണ്, തുടക്കം മുതൽ തന്നെ തങ്ങളെ വിശ്വസിച്ച ബ്രാൻഡുകൾക്കായി ഇവർ മികച്ച സേവനങ്ങൾ നൽകിയത്.
ഇത് BMEG യുടെ ആദ്യത്തെ വലിയ വിജയവുമല്ല. ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന ABBY Awards 2026 വേദിയിലും ‘ഡിസൈൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഏജൻസി ഓഫ് ദി ഇയർ’ പുരസ്കാരം BMEG സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. വെറും നാല് വർഷത്തെ യാത്രയ്ക്കും രണ്ട് വലിയ പുരസ്കാര രാവുകൾക്കും ഒടുവിൽ, തങ്ങൾ എടുത്ത ആ വലിയ തന്ത്രം പൂർണ്ണമായും വിജയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ BMEG ഇതിനെ ഒരു ഫിനിഷിംഗ് ലൈനായിട്ടല്ല, മറിച്ച് തങ്ങളുടെ പ്രയാണത്തിലെ വെറുമൊരു ചെക്ക്പോയിന്റ് മാത്രമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്.
Content Highlights:
Bharat Media & Entertainment Group created history by winning both Agency of the Year and Startup of the Year at the e4m Indian Marketing Awards South 2026. Founded under VERSE Innovation just four years ago, BMEG integrated data, technology, and content to build a powerful agency model.