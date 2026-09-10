Kerala
കനത്ത ചൂടിന് ആശ്വാസമായി സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നു മുതല് മഴയെത്തിയേക്കും
ചൂട് ഉയര്ന്നതിനു പിന്നാലെ സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായി തുടരുകയാണ്. ഇന്നലെ രാത്രിയും ഒന്നിലേറെ തവണ വൈദ്യുതി മുടങ്ങി
തിരുവനന്തപുരം | കനത്ത ചൂടിന് ആശ്വാസമായി സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നു മുതല് മഴയെത്തിയേക്കും. ബംഗാള് ഉള്ക്കടലില് ന്യൂനമര്ദം രൂപപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം ജില്ലകളില് ഇന്ന് യെല്ലോ അലര്ട്ടാണ്. നാളെ നാല് ജില്ലകളില് മഴ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.
വടക്കന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിനും അതിനോട് ചേര്ന്ന ബംഗ്ലാദേശ് തീരപ്രദേശത്തിനും മുകളിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചക്രവാതചുഴിയുടെ സ്വാധീന ഫലമായി വടക്കന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിനും സമീപ പ്രദേശങ്ങള്ക്കും മുകളിലായി ന്യൂനമര്ദ്ദം രൂപപ്പെടാന് സാധ്യതയുണ്ട്.
ഇന്ന് മുതല് 12 വരെ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ അറിയിപ്പ്. ചൂട് ഉയര്ന്നതിനു പിന്നാലെ സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായി തുടരുകയാണ്. ഇന്നലെ രാത്രിയും ഒന്നിലേറെ തവണ വൈദ്യുതി മുടങ്ങി. പലയിടത്തും വൈദ്യുതി വിച്ഛേദിച്ചത് മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെയാണ്. ഏകദേശം 800 മെഗാ വാട്ടിന്റെ ലഭ്യത കുറവാണ് ഇപ്പോള് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. മഴ ലഭിക്കുന്നതോടെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗത്തില് കുറവുണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കെ എസ് ഇ ബി.
Content Highlights: Kerala expects rain to bring relief from heat due to a developing low-pressure system in the Bay of Bengal. IMD issued yellow alerts for Alappuzha and Ernakulam districts amid worsening electricity shortages across the state. KSEB hopes upcoming rainfall will lower power demand and reduce the 800 MW deficit.