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ഫോള്ഡബിള് ഫോണായ 'ഐഫോണ് ഡ്യൂവോ' അവതരിപ്പിച്ച് ആപ്പിള്
മടക്കിവെക്കുമ്പോള് ഏകദേശം ഒരു പാസ്പോര്ട്ടിന്റെ വലിപ്പത്തിലാണ് ഐഫോണ് ഡ്യൂവോ എത്തുന്നത്
കാലിഫോര്ണിയ | ആദ്യ ഫോള്ഡബിള് ഫോണായ ‘ഐഫോണ് ഡ്യൂവോ’ അവതരിപ്പിച്ച് ആപ്പിള്. ആപ്പിളിന്റെ മെഗാ ലോഞ്ച് ഇവന്റിലായിരുന്നു ടെക് ലോകം കാത്തിരുന്ന ആ ചരിത്രപ്രഖ്യാപനം. വിപണിയിലുള്ള ആന്ഡ്രോയിഡ് ഫോള്ഡബിള് ഫോണുകളില് നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഡിസൈനിലാണ് ഐഫോണ് ഡ്യൂവോ എത്തുന്നത്.
മടക്കിവെക്കുമ്പോള് ഏകദേശം ഒരു പാസ്പോര്ട്ടിന്റെ വലിപ്പത്തിലാണ് ഐഫോണ് ഡ്യൂവോ എത്തുന്നത്. ആപ്പിളിന്റെ പുതിയ സി ഇ ഒ ജോണ് ടെര്നസിന്റെ നേതൃത്വത്തില് നടന്ന മെഗാ ലോഞ്ച് ഇവന്റില് പുതിയ ഐഫോണ് 18 പ്രോ സീരീസിന്റെ വിലയും റിലീസ് തീയതിയും ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐഫോണ് 18 പ്രോ, ഐഫോണ് 18 പ്രോ മാക്സ് മോഡലുകള്ക്കായുള്ള പ്രീ-ഓര്ഡറുകള് സെപ്റ്റംബര് 12ന് ആരംഭിക്കും. ആഗോളതലത്തിലുള്ള വില്പ്പന സെപ്റ്റംബര് 18 ന് തുടങ്ങും.
ആപ്പിള് പാര്ക്കിലെ ‘സണ്പ്രൈസ് ആന്ഡ് ഷൈന് എന്ന പേരില് നടന്ന ചടങ്ങിലാണ് ആപ്പിളിന്റെ പുതിയ ഐഫോണ് 18 പ്രോ, ഐഫോണ് 18 പ്രോ മാക്സ് മോഡലുകള് അവതരിപ്പിച്ചത്. കാലിഫോര്ണിയയിലെ ക്യൂപ്പര്ട്ടിനോയില് നടന്ന ചടങ്ങിന്റെ ആദ്യഭാഗം ആപ്പിള് സി ഇ ഒ ടിം കുക്ക് അവതരിപ്പിച്ചു. കമ്പനിയുടെ പുതിയ സി ഇ ഒയായി ചുമതലയേറ്റതിന് ശേഷം ആദ്യമായി ജോണ് ടെര്ണസ് ചടങ്ങില് പ്രധാന അവതാരകനായി. ആപ്പിളിന്റെ ആദ്യത്തെ ഫോള്ഡബിള് ഐഫോണായ ഐഫോണ് ഡ്യൂവോവിനൊപ്പമാണ് ഐഫോണ് 18 പ്രോ, ഐഫോണ് 18 പ്രോ മാക്സ് മോഡലുകള് അവതരിപ്പിച്ചത്. നേരത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതുപോലെ, ഏറ്റവും പുതിയ A20 Pro ചിപ്പാണ് ഐഫോണ് 18 പ്രോ സീരീസില് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഇതുവരെ പുറത്തിറക്കിയതില് ഏറ്റവും ശക്തമായ സിലിക്കണ് ചിപ്പാണിതെന്നാണ് ആപ്പിളിന്റെ അവകാശവാദം. iOS 27 ആണ് പുതിയ മോഡലുകളില് മുന്കൂട്ടി ഇന്സ്റ്റാള് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
ക്യാമറയിലെ നിരവധി നവീകരണങ്ങള്, പുതിയ കളര് ഓപ്ഷനുകള്, ആപ്പിള് ഇന്റലിജന്സിന് കീഴില് ലഭ്യമാകുന്ന വിവിധ ആര്ട്ടിഫിഷ്യല് ഇന്റലിജന്സ് (AI) ഫീച്ചറുകള് എന്നിവ ഉള്പ്പെടെ നിരവധി പുതിയ സവിശേഷതകളോടെയാണ് ഐഫോണ് 18 പ്രോ സീരീസ് എത്തുന്നത്.
അമേരിക്കന് വിപണിയില് 256GB സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിന് ഐഫോണ് 18 പ്രോയുടെ വില 1,199 ഡോളറില് നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. 256GB അടിസ്ഥാന വേരിയന്റിലുള്ള ഐഫോണ് 18 പ്രോ മാക്സിന്റെ വില 1,299 ഡോളറില് നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. Burgundy, Glacier, Black, Silver എന്നീ നാല് കളര് ഓപ്ഷനുകളിലാണ് ഫോണുകള് ലഭ്യമാകുക. ഇന്ത്യയില് ഐഫോണ് 18 പ്രോയുടെ വില 1,64,900 രൂപയില് നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്.ഐഫോണ് 18 പ്രോ മാക്സിന്റെ പ്രാരംഭ വില 1,79,900 രൂപയാണ്. 256GB, 512GB, 1TB, 2TB എന്നിങ്ങനെ നാല് സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷനുകളില്ഐഫോണ് 18 പ്രോ. ഐഫോണ് 18 പ്രോ മാക്സ് മോഡലുകള് ലഭ്യമാകും.
ഐഫോണ് 18 പ്രോ, ഐഫോണ് 18 പ്രോ മാക്സ് മോഡലുകളില് ഐഫോണ് 17 പ്രോ, ഐഫോണ് 17 പ്രോ മാക്സ് എന്നിവയില് അവതരിപ്പിച്ച പരിചിതമായ യുണിബോഡി ഡിസൈന് തന്നെയാണ് തുടരുന്നത്. പിന്നില് മുഴുവന് വീതിയിലും നീളുന്ന ”ഫുള്-വിത്ത് ക്യാമറ പ്ലാറ്റോ” ആണ് പ്രധാന ഡിസൈന് സവിശേഷതകളിലൊന്ന്. ആപ്പിളിന്റെ മുന്നിര ശഐഫോണ് ശ്രേണിയില് ആദ്യമായി, ഫ്രെയിമിനും ഫോണിന്റെ നിറവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഫിനിഷാണ് നല്കിയിരിക്കുന്നത്.
കൂടാതെ, Dynamic Island- ന്റെ വലുപ്പവും കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിസ്പ്ലേയുടെ കാര്യത്തില് ഐഫോണ് 18 പ്രോയില് 6.3 ഇഞ്ച് സൂപ്പര് റെറ്റിന XDR സ്ക്രീനാണ് നല്കിയിരിക്കുന്നത്. 120Hz വരെ പ്രോമോഷന് റിഫ്രഷ് റേറ്റ് പിന്തുണ ഇതിനുണ്ട്. ഐഫോണ് 18 പ്രോ മാക്സില് 6.9 ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേയാണുള്ളത്. ഇതിലും സമാനമായ സവിശേഷതകളോടെയാണ് പ്രോമോഷന് സാങ്കേതികവിദ്യ ലഭ്യമാകുന്നത്. രണ്ട് മോഡലുകള്ക്കും കരുത്തേകുന്നത് പുതിയ A20 Pro ചിപ്സെറ്റാണ്. മുന് മോഡലിനേക്കാള് വലുപ്പം കൂട്ടിയ അടുത്ത തലമുറ വാപ്പര് ചേംബര് കൂളിങ് സംവിധാനവും ഇതോടൊപ്പമുണ്ട്. ഇതുവരെ പുറത്തിറക്കിയതില് ഏറ്റവും ശേഷിയേറിയ ഐഫോണ് പ്രോസസറാണിതെന്നാണ് ആപ്പിളിന്റെ അവകാശവാദം. മുന് തലമുറകളെ അപേക്ഷിച്ച് 20 ശതമാനം വരെ വേഗതയേറിയ പ്രകടനം നല്കാനും A20 Pro- യ്ക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു.
ആറ് കോര് CPU- വും ആറ് കോര് GPU വും ഉള്പ്പെടുന്നതാണ് പുതിയ ചിപ്സെറ്റ്. GPU- യിലെ ഓരോ കോറിലും പ്രത്യേക Neural Accelerator കളും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. iOS 27നൊപ്പം ബീറ്റാ പതിപ്പില് പുറത്തിറങ്ങുന്ന സിരി ഐഐയുടെ സേവനങ്ങളും ഐഫോണ് 18 പ്രോ, ഐഫോണ് 18 പ്രോ മാക്സ് ഉപയോക്താക്കള്ക്ക് ലഭ്യമാകും. ആപ്പിള് ഇന്റലിജന്സിന്റെ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പിന്തുണയോടെ പൂര്ണമായും പുനര്രൂപകല്പ്പന ചെയ്ത സിരി ആണ് സിരി ഐഐ. കൂടുതല് വ്യക്തിഗതവും കാര്യക്ഷമവും സ്വാഭാവികമായ സംഭാഷണശേഷിയുമുള്ള അസിസ്റ്റന്റായാണ് പുതിയ സിരിയെ ആപ്പിള് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളും സന്ദര്ഭങ്ങളും മനസിലാക്കി പ്രവര്ത്തിക്കാന് കഴിയുന്ന ശക്തമായ AI സംവിധാനമാണ് പുതിയ മോഡലുകളില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ആപ്പിള് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
സ്വകാര്യതയ്ക്കും സുരക്ഷയ്ക്കും പ്രധാന പരിഗണന നല്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമാനായ വ്യക്തിഗത ഹബ്ബായി ഐഫോണ് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ സംവിധാനങ്ങള് രൂപകല്പ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നും കമ്പനി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.ക്യാമറ വിഭാഗത്തിലും വലിയ നവീകരണമാണ് ഐഫോണ് 18 പ്രോ, ഐഫോണ് 18 പ്രോ മാക്സ് മോഡലുകളില് ആപ്പിള് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും വലിയ ക്യാമറ അപ്ഗ്രേഡ് എന്നാണ് കമ്പനി ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. 48 മെഗാപിക്സല് ഫ്യൂഷന് മെയിന് സെന്സര് ഉള്പ്പെടുന്ന ട്രിപ്പിള് റിയര് ക്യാമറ സംവിധാനമാണ് രണ്ട് പ്രോ മോഡലുകളിലും നല്കിയിരിക്കുന്നത്. വേരിയബിള് അപ്പര്ച്ചറും പ്രത്യേകമായി രൂപകല്പ്പന ചെയ്ത ലെന്സും പ്രധാന ക്യാമറയുടെ സവിശേഷതകളാണ്. രാത്രികാല ഫോട്ടോഗ്രഫിയുടെ നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം ആസ്ട്രോഫോട്ടോഗ്രഫി പോലുള്ള ഫീച്ചറുകളിലും ഇതിലൂടെ കൂടുതല് മികച്ച ചിത്രങ്ങള് പകര്ത്താന് സാധിക്കുമെന്നാണ് ആപ്പിളിന്റെ അവകാശവാദം.
Content Highlights:
Apple launched its first foldable smartphone named iPhone Duo alongside the iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max at Apple Park. The new iPhone 18 Pro series features the powerful A20 Pro chip, iOS 27, and advanced Siri AI features. Pre-orders for the flagship models start on September 12 with sales beginning September 18.