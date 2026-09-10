Connect with us

Kerala

പി എം ശ്രീ കേരളത്തില്‍ നടപ്പിലാക്കാന്‍ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് എം എസ് എഫ്

സര്‍ക്കാരിന്റെയോ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെയോ ഭാഗത്തുനിന്ന് അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ ഉണ്ടായാല്‍ ശക്തമായ സമരപരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകും

Published

Sep 10, 2026 10:11 am |

Last Updated

Sep 10, 2026 10:11 am

കോഴിക്കോട് | പി എം ശ്രീ പദ്ധതി കേരളത്തില്‍ നടപ്പിലാക്കാന്‍ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് എം എസ് എഫ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഷറഫുദ്ദീന്‍ പിലാക്കല്‍. മുന്‍ നിലപാടുകളില്‍നിന്ന് സംഘടന പിന്നോട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ആവര്‍ത്തിച്ചു.

സര്‍ക്കാരിന്റെയോ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെയോ ഭാഗത്തുനിന്ന് അതിനുള്ള ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ ഉണ്ടായാല്‍ ശക്തമായ സമരപരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി.

സംസ്ഥാനത്ത് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാന്‍ അനുവദിക്കില്ല. നിലപാടില്‍ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല. സര്‍ക്കാര്‍ മാറുമ്പോള്‍ തങ്ങളുടെ നിലപാടുകളില്‍ മാറ്റം വരാറില്ലെന്നും ഈ വിഷയത്തില്‍ മുന്‍പ് സ്വീകരിച്ച നിലപാടില്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും ഉറച്ചുനില്‍ക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

 

Content Highlights: MSF State President Sharafudheen Pilakkal stated that the PM SHRI scheme will not be allowed in Kerala. He reiterated that the organization will not step back from its earlier stance against the project. He warned of strong protests if the state government or education department attempts implementation

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

മദ്യലഹരിയില്‍ കാറുകള്‍ തടഞ്ഞ് പരാക്രമം കാട്ടിയ യുവതി വനിതാ എ എസ് ഐയെ കടിച്ചു പരിക്കേല്‍പ്പിച്ചു

Kerala

കയ്യാങ്കളി വിവാദം: രമ്യ ഹരിദാസിനെ കെ പി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കള്‍

Kerala

പി എം ശ്രീ കേരളത്തില്‍ നടപ്പിലാക്കാന്‍ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് എം എസ് എഫ്

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് പനി കേസുകള്‍ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു

Kerala

മാസപ്പടി കേസ്: നിയമോപദേശം ലഭിച്ചാലുടന്‍ തുടര്‍നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാന്‍ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ്

Kerala

രണ്ട് കുട്ടികളെ വീടിനകത്ത് പൂട്ടിയിട്ട് ഗ്യാസ് തുറന്നുവിട്ടു; ഭീതിപടര്‍ത്തിയ യുവാവിനെ പോലീസ് കീഴടക്കി

Kerala

സ്‌കൂട്ടറില്‍ ബസ്സിടിച്ച് എന്‍ജിനീയറിങ് വിദ്യാര്‍ഥി മരിച്ചു