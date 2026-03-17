സ്വർണ്ണം താഴോട്ട്, ഡോളറിനും കുതിപ്പില്ല! ഇറാൻ യുദ്ധത്തിനിടയിൽ നിക്ഷേപകരെ കോടീശ്വരന്മാരാക്കുന്നത് ഈ ഒരൊറ്റ ആസ്തി!

Business
സ്വർണ്ണം താഴോട്ട്, ഡോളറിനും കുതിപ്പില്ല! ഇറാൻ യുദ്ധത്തിനിടയിൽ നിക്ഷേപകരെ കോടീശ്വരന്മാരാക്കുന്നത് ഈ ഒരൊറ്റ ആസ്തി!
യുദ്ധകാലത്ത് നിക്ഷേപകരുടെ എക്കാലത്തെയും വിശ്വസ്ത സങ്കേതങ്ങളായിരുന്ന സ്വർണ്ണത്തെയും യുഎസ് ഡോളറിനെയും പിന്നിലാക്കി ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ കരുത്ത് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ നിക്ഷേപം.
ഇസ്ലാമാബാദ് | ആഗോള സാമ്പത്തിക വിപണിയെ പിടിച്ചുലച്ചുകൊണ്ട് ഇറാൻ യുദ്ധം തുടരുമ്പോൾ, നിക്ഷേപകർക്കിടയിൽ പരമ്പരാഗതമായ കാഴ്ച്ചപ്പാടുകളെ തിരുത്തിക്കുറിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയൊരു മാറ്റം ദൃശ്യമാകുന്നു. യുദ്ധകാലത്ത് നിക്ഷേപകരുടെ എക്കാലത്തെയും വിശ്വസ്ത സങ്കേതങ്ങളായിരുന്ന സ്വർണ്ണത്തെയും യുഎസ് ഡോളറിനെയും പിന്നിലാക്കി ‘ബിറ്റ്കോയിൻ’ (Bitcoin) ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ കരുത്ത് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ഫെബ്രുവരി 28-ന് ഇസ്റാഈൽ – ഇറാൻ സംഘർഷം ആരംഭിച്ചത് മുതൽ ബിറ്റ്കോയിന്റെ മൂല്യം 72,000 ഡോളർ കടന്നതായി ഇൻവെസ്റ്റോപീഡിയ (Investopedia) റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓഹരി വിപണികളും എണ്ണവിലയും കടുത്ത ചാഞ്ചാട്ടം നേരിടുമ്പോഴാണ് ക്രിപ്റ്റോകറൻസിയുടെ ഈ കുതിച്ചുചാട്ടം.
സ്വർണ്ണത്തെ വെല്ലുന്ന ബിറ്റ്കോയിൻ
സാധാരണയായി യുദ്ധമോ സാമ്പത്തിക അസ്ഥിരതയോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിക്ഷേപകർ സ്വർണ്ണത്തിലേക്കോ ഡോളറിലേക്കോ ആണ് മാറാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഇത്തവണ ഇറാൻ യുദ്ധം തുടങ്ങിയ ശേഷം ബിറ്റ്കോയിന്റെ മൂല്യത്തിൽ 10 ശതമാനത്തോളം വർധനവാണുണ്ടായത്. അതേസമയം, ചരിത്രപരമായി യുദ്ധകാലത്ത് വലിയ മുന്നേറ്റം നടത്താറുള്ള സ്വർണ്ണം ഇത്തവണ പ്രതീക്ഷിച്ച നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർന്നിട്ടില്ല. യുദ്ധം തുടങ്ങി ഒരാഴ്ചക്ക് ശേഷം സ്വർണ്ണവില ഔൺസിന് 5,327.42 ഡോളർ വരെ എത്തിയെങ്കിലും നിലവിൽ 5,000 – 5,200 ഡോളർ എന്ന നിലയിൽ സ്ഥിരത പാലിക്കുകയാണ്.
യുഎസ് ഡോളർ ശക്തിപ്രാപിക്കുന്നതും പണപ്പെരുപ്പം കാരണം പലിശനിരക്ക് കുറയാനുള്ള സാധ്യത മങ്ങിയതുമാണ് സ്വർണ്ണത്തിന് തിരിച്ചടിയായത്. പലിശനിരക്ക് ഉയർന്നുനിൽക്കുമ്പോൾ നിക്ഷേപകർക്ക് സ്വർണ്ണത്തോടുള്ള താല്പര്യം കുറയുന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം.
എന്തുകൊണ്ട് ബിറ്റ്കോയിൻ?
ബിറ്റ്കോയിൻ ഒരു സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമായി മാറുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഐ എൻ ആർ ഗ്രിഡ് സ്റ്റേബിൾ (INRGrid Stable) സ്ഥാപകൻ അനുജ് ചൗധരി വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: “യുദ്ധകാലത്ത് അതിർത്തികൾ കടന്നുള്ള പണമിടപാടുകൾക്കും ബാങ്കുകളോ ഗവൺമെന്റുകളോ ഇല്ലാത്ത സ്വതന്ത്രമായ നീക്കങ്ങൾക്കും ബിറ്റ്കോയിൻ സഹായിക്കുന്നു. സ്വർണ്ണം പിടിച്ചെടുക്കപ്പെട്ടേക്കാം, കറൻസികൾ മരവിപ്പിക്കപ്പെട്ടേക്കാം, എന്നാൽ ബിറ്റ്കോയിൻ അതിന്റെ ഉടമസ്ഥന് ലോകത്തെവിടെയിരുന്നും സ്വതന്ത്രമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാം.”
ഇറാൻ യുദ്ധം തുടങ്ങിയ ശേഷം ‘ഐഷെയർസ് ബിറ്റ്കോയിൻ ട്രസ്റ്റ്’ (iShares Bitcoin Trust), ‘ഫിഡിലിറ്റി വൈസ് ഒറിജിൻ ബിറ്റ്കോയിൻ ഫണ്ട്’ (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) തുടങ്ങിയ ബിറ്റ്കോയിൻ അധിഷ്ഠിത ഫണ്ടുകളിലേക്ക് 1.1 ബില്യൺ ഡോളറിലധികം നിക്ഷേപം ഒഴുകിയെത്തിയതായാണ് കണക്കുകൾ.
സുരക്ഷിതമാണോ ഈ നിക്ഷേപം?
റഷ്യ-ഉക്രൈൻ യുദ്ധം, കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി തുടങ്ങിയ സമയങ്ങളിലും ബിറ്റ്കോയിൻ ഇടപാടുകൾ വർധിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, ഇതൊരു വിശ്വസനീയമായ ‘സേഫ് ഹേവൻ’ (Safe Haven) ആസ്തിയായി എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. കേന്ദ്രബാങ്കുകൾ സ്വർണ്ണ ശേഖരം വർധിപ്പിക്കുമ്പോഴും ബിറ്റ്കോയിൻ വാങ്ങാൻ തയ്യാറാകാത്തത് ഇതിന്റെ പരിമിതിയായി വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, മാറുന്ന ആഗോള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരു നവയുഗ സുരക്ഷിത ആസ്തിയായി ബിറ്റ്കോയിൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
Summary
During the ongoing Iran war, Bitcoin has emerged as a surprising leader in the financial market, outperforming traditional safe-haven assets like gold and the US dollar. While gold prices remained relatively stable due to a strong dollar and high interest rates, Bitcoin surged by 10%, crossing the $72,000 mark as investors sought borderless and decentralized assets. Expert insights suggest that Bitcoin’s mobility and self-custodial nature are redefining financial safety in an increasingly fragmented world.