Kerala
ഓട്ടോ ചാര്ജ് വർധിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യം: 10 ന് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ മാർച്ചും ധർണയും
. മാര്ച്ച് എച്ച്എംഎസ് സംസ്ഥാന ജനറല് സെക്രട്ടറി ടോമി മാത്യു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും
തിരുവനന്തപുരം| ഇന്ധനവില വര്ധിച്ച സാഹചര്യത്തില് ഓട്ടോറിക്ഷകളുടെ ചാര്ജ് അടിയന്തരമായി വര്ധിപ്പിക്കണമെന്നും ഓട്ടോറിക്ഷ ചാര്ജ് സംബന്ധിച്ച അശാസ്ത്രീയ ഉത്തരവ് തിരുത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ഓള് കേരള സ്വതന്ത്ര ഓട്ടോ തൊഴിലാളി യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തില് ഓട്ടോ തൊഴിലാളികള് 10ന് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നില് മാര്ച്ചും ധര്ണയും നടത്തും. മാര്ച്ച് എച്ച്എംഎസ് സംസ്ഥാന ജനറല് സെക്രട്ടറി ടോമി മാത്യു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.
മിനിമം ചാര്ജ് 50 രൂപയായും പിന്നീടുള്ള ഓരോ കിലോമീറ്ററിനും 25 രൂപയായും വര്ധിപ്പിക്കുക, സിഎഫ്, ക്ഷേമനിധി, അനധികൃത സര്വീസ്, പാര്ക്കിങ് സൗകര്യങ്ങള് തുടങ്ങി ഓട്ടോ തൊഴിലാളികള് നേരിടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങള് ചര്ച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളുന്നയിച്ചാണു സമരമെന്ന് സംഘടന വ്യക്തമാക്കി.
Content Highlights:
Auto rickshaw workers under AKSTU will march to the Secretariat on June 10 demanding an urgent fare hike due to rising fuel prices. HMS state general secretary Tomy Mathew will inaugurate the protest. The workers demand raising the minimum charge to 50 rupees and solving various industry issues.