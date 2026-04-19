Kerala

ഇടുക്കിയില്‍ മദ്യപാനത്തിനിടെ തർക്കം: സുഹൃത്തിനെ കൊലപ്പെടുത്തി

മര്‍ദിച്ച് അവശനാക്കിയ ശേഷം കഴുത്തില്‍ തുണി കെട്ടി മുറുക്കി കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.

Apr 19, 2026 9:24 am |

Apr 19, 2026 9:24 am

കട്ടപ്പന| ഇടുക്കി ഇരട്ടയാറില്‍ മദ്യപാനത്തിനിടെ ഉണ്ടായ തര്‍ക്കത്തില്‍ സുഹൃത്തിനെ കൊലപ്പെടുത്തി. ഇരട്ടയാര്‍ വയലുങ്കല്‍ രാഹുല്‍ സണ്ണി ആണ് മരിച്ചത്. സുഹൃത്ത് ഇരട്ടയാര്‍ ചക്കക്കാനം സ്വദേശി വള്ളോപ്പള്ളിയില്‍ സജയനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. മര്‍ദിച്ച് അവശനാക്കിയ ശേഷം കഴുത്തില്‍ തുണി കെട്ടി മുറുക്കി കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.

 

Related Topics:
കൊച്ചി വൈറ്റ് കോളര്‍ ഡ്രഗ് പാര്‍ട്ടി കേസ്: കെവിന്‍ ലഹരിക്കച്ചവടത്തിന്റെ കിങ്പിനെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം.

ഇടുക്കിയില്‍ മദ്യപാനത്തിനിടെ തർക്കം: സുഹൃത്തിനെ കൊലപ്പെടുത്തി

പുലിയുടെ ആക്രമണത്തില്‍ വ​യോ​ധി​ക​യ്ക്ക് ദാ​രു​ണാ​ന്ത്യം

ലൈംഗിക ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ ശരീരത്തില്‍ സ്പര്‍ശിച്ചു'; കെ എസ്‌ യു കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എം സി അതുലിനെതിരെ കേസ്

ട്രിവാന്‍ഡ്രം ക്ലബ്ബിന് മുന്നിലെ വാഹനാപകടം; മ​ണി​യ​ൻ​പി​ള്ള രാ​ജു മ​ദ്യ​പി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധ​ന ഫ​ലം

മിൽമാ പാൽ വി​ല ഉ​ട​ൻ വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചേ​ക്കും: ലി​റ്റ​റി​ന് ആ​റു​രൂ​പ വരെ കൂടാൻ സാധ്യത

പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ഓർമയിൽ ഇനി മൂന്ന് അധ്യാപകർ മാത്രം