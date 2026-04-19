Kerala

കൊച്ചി വൈറ്റ് കോളര്‍ ഡ്രഗ് പാര്‍ട്ടി കേസ്: കെവിന്‍ ലഹരിക്കച്ചവടത്തിന്റെ കിങ്പിനെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം.

സിനിമയില്‍ അവസരം വാഗ്ദാനം ചെയ്താണ് ഇവരെ ലഹരി ഇടപാടുകളിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ചതെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ കണ്ടെത്തല്‍.

Apr 19, 2026 10:39 am |

Apr 19, 2026 10:40 am

കൊച്ചി| കൊച്ചിയിലെ വൈറ്റ് കോളര്‍ ഡ്രഗ് പാര്‍ട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിടിയിലായ കെവിന്‍ ലഹരിക്കച്ചവടത്തിന്റെ കിങ്പിനെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം. ലഹരിക്കടത്തിന്  പെണ്‍കുട്ടികളെ ഉപയോഗിച്ചെന്നാണ് സംശയം. സിനിമയില്‍ അവസരം വാഗ്ദാനം ചെയ്താണ് ഇവരെ ലഹരി ഇടപാടുകളിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ചതെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ കണ്ടെത്തല്‍.

കേസിലെ മുഖ്യ ലഹരി വിതരണക്കാരനായ കെവിനെ കൂടുതല്‍ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍ വാങ്ങാന്‍ നീക്കം തുടങ്ങി. കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്‍ഷത്തിനിടെ ഇയാള്‍ ഏകദേശം 22 ലക്ഷം രൂപയുടെ ലഹരി ഇടപാടുകള്‍ നടത്തിയതായി അന്വേഷണത്തില്‍ വ്യക്തമായി.

രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് തൃക്കാക്കരയിലെ ഒരു അപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റില്‍ നിന്നാണ് കെവിനെ പിടികൂടിയത്. ഇയാളുടെ കൈവശം നിന്ന് 194 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയും 90 ഗ്രാം എക്സ്റ്റസി ഗുളികകളും പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു.

മുന്‍പ് കൊച്ചിയിലെ ഒരു ആഡംബര ഹോട്ടലില്‍ നിന്നു ഡോക്ടര്‍, അഭിഭാഷകന്‍, ഇവന്റ് മാനേജര്‍ എന്നിവര്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട സംഘം ലഹരിയുമായി പിടിയിലായ സംഭവമാണ് അന്വേഷണത്തിന് വഴിത്തിരിവായത്. ഇവര്‍ക്ക് ലഹരി എത്തിച്ച ഷോണ്‍ വഴി നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പോലീസ് കെവിനിലേക്കെത്തിയത്.

ഒരു വര്‍ഷം മുമ്പും സമാന കേസില്‍ പിടിയിലായിരുന്ന കെവിന്‍ സ്ത്രീകളെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ലഹരിക്കടത്ത് വ്യാപകമായി നടത്തിയതെന്നാണ് പോലീസിന്റെ സംശയം. കേസില്‍ കൂടുതല്‍ ആളുകളുടെ പങ്കാളിത്തമുണ്ടോയെന്ന് കണ്ടെത്താന്‍ അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.

Kerala

ഇടുക്കിയില്‍ മദ്യപാനത്തിനിടെ തർക്കം: സുഹൃത്തിനെ കൊലപ്പെടുത്തി

Kerala

പുലിയുടെ ആക്രമണത്തില്‍ വ​യോ​ധി​ക​യ്ക്ക് ദാ​രു​ണാ​ന്ത്യം

Kerala

ലൈംഗിക ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ ശരീരത്തില്‍ സ്പര്‍ശിച്ചു'; കെ എസ്‌ യു കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എം സി അതുലിനെതിരെ കേസ്

Kerala

ട്രിവാന്‍ഡ്രം ക്ലബ്ബിന് മുന്നിലെ വാഹനാപകടം; മ​ണി​യ​ൻ​പി​ള്ള രാ​ജു മ​ദ്യ​പി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധ​ന ഫ​ലം

Kerala

മിൽമാ പാൽ വി​ല ഉ​ട​ൻ വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചേ​ക്കും: ലി​റ്റ​റി​ന് ആ​റു​രൂ​പ വരെ കൂടാൻ സാധ്യത

പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ഓർമയിൽ ഇനി മൂന്ന് അധ്യാപകർ മാത്രം