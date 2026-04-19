Kerala
ലൈംഗിക ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ ശരീരത്തില് സ്പര്ശിച്ചു'; കെ എസ് യു കണ്ണൂര് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എം സി അതുലിനെതിരെ കേസ്
അതുല് നിലവില് ഒളിവിലാണെന്നാണ് സൂചന.
കണ്ണൂര്| ലൈംഗികാതിക്രമ പരാതിയില് കെ എസ് യു കണ്ണൂര് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എം സി അതുലിനെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു. ലൈംഗിക ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ ശരീരത്തില് സ്പര്ശിച്ചുവെന്നാണ് യുവതിയുടെ പരാതി. വിവാഹ വാഗ്ദാനം നല്കി പണം വാങ്ങി വഞ്ചിച്ചെന്നും പരാതിയില് പറയുന്നു. അതുല് നിലവില് ഒളിവിലാണെന്നാണ് സൂചന.
കെഎസ്യു പ്രവര്ത്തകയായ യുവതിക്ക് 2018 മുതല് അതുലുമായി സൗഹൃദമുണ്ട്. ഈ വര്ഷം ഒരു യാത്രയ്ക്കിടെയാണ് ഇത്തരത്തില് ലൈംഗിക ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ സ്പര്ശിച്ചതെന്നാണ് പരാതിയില് പറയുന്നത്. പല സമയങ്ങളിലായി 1,60,000 രൂപ അതുല് കൈക്കലാക്കിയതായി പെണ്കുട്ടി പരാതിയില് പറയുന്നു. പരാതിയില് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.
