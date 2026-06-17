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ഫോൺ മോഷ്ടിച്ചാൽ കള്ളന്മാർക്ക് പണി കിട്ടും; തകർപ്പൻ ഫീച്ചറുകളുമായി ആൻഡ്രോയിഡ് 17 എത്തി
സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിംഗ് സംവിധാനം പുതിയ ടൂൾബാറും ലളിതമായ ലേഔട്ടുമായി വലിയ മാറ്റങ്ങളോടെയാണ് വരുന്നത്. സ്ക്രീൻ റിയാക്ഷൻസ് ഫീച്ചറിലൂടെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ ഫോൺ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഫ്രണ്ട് ഫേസിംഗ് സെൽഫി ക്യാമറയിൽ നിന്നുള്ള വീഡിയോയും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.
വാഷിംഗ്ടൺ | ഉൽപ്പാദനക്ഷമത, വിനോദം, വിപുലമായ സുരക്ഷ എന്നിവയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകിക്കൊണ്ട് ഗൂഗിൾ തങ്ങളുടെ പുതിയ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അപ്ഗ്രേഡ് ആയ ആൻഡ്രോയിഡ് 17 ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തിറക്കി. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പിക്സൽ സ്മാർട്ട്ഫോണുകളിലാണ് ഈ അപ്ഡേറ്റ് ലഭ്യമാകുക. അനുയോജ്യമായ മറ്റ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഉപകരണങ്ങൾക്ക് 2026 വർഷത്തിലുടനീളമായി ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് ലഭിക്കും. ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉപകരണങ്ങൾക്ക് ഉടൻ പ്രൊആക്ടീവ് ആയ ജെമിനി ഇന്റലിജൻസ് ഫീച്ചറുകൾ ലഭിക്കുമെന്നും ഗൂഗിൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ആൻഡ്രോയിഡ് 17 കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രധാന സവിശേഷതകൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്.
ബബിൾസ് ഫീച്ചറിലൂടെ മൾട്ടിടാസ്കിംഗ്
ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഒരേസമയം ഒന്നിലധികം ജോലികൾ ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമാക്കാൻ ആൻഡ്രോയിഡ് 17 മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ബബിൾസ് ഫീച്ചർ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും ആപ്പ് ഐക്കണിൽ ലോങ് പ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ആ ആപ്പിനെ ഒരു ചെറിയ ഫ്ലോട്ടിംഗ് വിൻഡോ ആക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും. ഇത് നിലവിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകാതെ തന്നെ വീഡിയോകൾ കാണാനോ മാപ്പ് പരിശോധിക്കാനോ കുറിപ്പുകൾ വായിക്കാനോ ഉപയോക്താക്കളെ സഹായിക്കുന്നു.
ടാബ്ലെറ്റുകൾ, ഫോൾഡബിൾ ഫോണുകൾ തുടങ്ങിയ വലിയ സ്ക്രീനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾക്കായി ഗൂഗിൾ സ്ക്രീനിന്റെ ചുവടെ ഒരു പ്രത്യേക ബബിൾ ബാർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലൂടെ ഒരൊറ്റ ടാപ്പിൽ ആപ്പുകൾക്കിടയിൽ മാറാനും വിൻഡോകളുടെ വലുപ്പം ക്രമീകരിക്കാനും അവ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആക്കാനും സാധിക്കും.
സ്ക്രീൻ റിയാക്ഷൻസ്
സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിംഗ് സംവിധാനം പുതിയ ടൂൾബാറും ലളിതമായ ലേഔട്ടുമായി വലിയ മാറ്റങ്ങളോടെയാണ് വരുന്നത്. സ്ക്രീൻ റിയാക്ഷൻസ് ഫീച്ചറിലൂടെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ ഫോൺ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഫ്രണ്ട് ഫേസിംഗ് സെൽഫി ക്യാമറയിൽ നിന്നുള്ള വീഡിയോയും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഗ്രീൻ സ്ക്രീനോ മറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറോ ഇല്ലാതെ തന്നെ വെബ്സൈറ്റുകൾ, ആപ്പുകൾ, ട്രെൻഡിംഗ് ക്ലിപ്പുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് മുകളിൽ റിയാക്ഷൻ വീഡിയോകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.
ഫോൾഡബിൾ ഫോണുകൾക്കായി ഗെയിമിംഗ് മോഡ്
മൊബൈൽ ഗെയിമർമാർക്കായി ഫോൾഡബിൾ ഫോണുകളിൽ മികച്ച പ്രകടനവും ലേഔട്ടും നൽകുന്ന ഒരു പുതിയ ഫോൾഡബിൾ ഗെയിമിംഗ് മോഡ് ആൻഡ്രോയിഡ് 17 ലുണ്ട്. ഇത് 50/50 സ്പ്ലിറ്റ് ലേഔട്ട് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, ഇതിൽ സ്ക്രീനിന്റെ മുകൾ പകുതിയിൽ ഗെയിം വ്യൂവും താഴത്തെ പകുതിയിൽ ഒരു ഡയനാമിക് ഗെയിംപാഡും ക്രമീകരിക്കാം.
വരും മാസങ്ങളിൽ ഈ ഫീച്ചർ ലഭ്യമാകും. കൂടാതെ എക്സ്റ്റേണൽ കൺട്രോളറുകൾക്കായി നേറ്റീവ് കൺട്രോളർ റീമാപ്പിംഗും ആൻഡ്രോയിഡ് 17 അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സിസ്റ്റം മെമ്മറി ക്ലീനപ്പ് കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കിയതിലൂടെ ഹൈ ഡെഫനിഷൻ ഗെയിമിംഗിലെ ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്പുകളും തടസ്സങ്ങളും കുറയുമെന്നും കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.
ആന്റി തെഫ്റ്റ്, പ്രൈവസി അപ്ഗ്രേഡുകൾ
സാങ്കേതികവിദ്യ അറിയാവുന്ന കള്ളന്മാരെ തടയുന്നതിനുള്ള ഫിക്സ് ഉൾപ്പെടെ ശക്തമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഫൈൻഡ് ഹബിലെ പുതിയ മാർക്ക് ആസ് ലോസ്റ്റ് ഫീച്ചർ വഴി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ബയോമെട്രിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് കാണാതായ ഫോൺ ലോക്ക് ചെയ്യാം. മോഷ്ടാവ് നിങ്ങളുടെ പിൻ നമ്പർ അറിഞ്ഞാൽ പോലും വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും ഫോണിന്റെ ലൊക്കേഷൻ ട്രാക്കിംഗ് ഓഫാക്കുന്നതിൽ നിന്നും അവരെ തടയും.
മറ്റ് സുരക്ഷാ അപ്ഡേറ്റുകൾ
ആപ്പുകൾക്ക് കൃത്യമായ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് താൽക്കാലിക ആക്സസ് നൽകാനോ അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ വിലാസ പുസ്തകവും തുറന്നുനൽകാതെ നിർദ്ദിഷ്ട വ്യക്തിഗത കോൺടാക്റ്റുകൾ മാത്രം പങ്കിടാനോ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സാധിക്കും.
ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പിൻ തെറ്റായി അടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അനുവദിക്കുന്ന ശ്രമങ്ങളുടെ എണ്ണം സിസ്റ്റം കുറയ്ക്കുകയും പരാജയപ്പെടുന്ന ഓരോ ശ്രമത്തിനും ഇടയിൽ കൂടുതൽ കാത്തിരിപ്പ് സമയം നൽകുകയും ചെയ്യും.
ഡിജിറ്റൽ ഭീഷണികളെയും സംശയാസ്പദമായ ആപ്പുകളെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ തടയാൻ മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ലൈവ് ത്രെഡ് ഡിറ്റക്ഷൻ, അഡ്വാൻസ്ഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ മോഡ് എന്നിവ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
പെർഫോമൻസും വിഷ്വൽ മാറ്റങ്ങളും
മിനിമലിസ്റ്റ് ലുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കായി ഹോം സ്ക്രീനിൽ ആപ്പ് ഐക്കണുകൾക്ക് താഴെയുള്ള ആപ്പ് പേരുകൾ ഒളിപ്പിച്ചുവെക്കാനുള്ള ക്രമീകരണം ആൻഡ്രോയിഡ് 17 ലുണ്ട്. വെർച്വൽ അസിസ്റ്റന്റുകൾക്കായി പ്രത്യേക വോളിയം കൺട്രോളുകൾ, വിപുലീകരിച്ച ഡാർക്ക് തീം കസ്റ്റമൈസേഷൻ എന്നിവയും ഇതിലുണ്ട്. കൂടാതെ ഇൻ ബിൽറ്റ് പാരന്റൽ കൺട്രോൾസ് എല്ലാ ആൻഡ്രോയിഡ് ഉപകരണങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിച്ചു. റാം ഉപയോഗം പരിമിതപ്പെടുത്തുന്ന ഫീച്ചറാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊന്ന്. ആൻഡ്രോയിഡ് 17 ലെ കർശനമായ ആപ്പ് മെമ്മറി പരിധികൾ പശ്ചാത്തല ആപ്പുകൾ അമിതമായി റാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് തടയുകയും ഫോണിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള വേഗതയും ദൈനംദിന ബാറ്ററി ലൈഫും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
Content Highlights
Google has launched Android 17 for Pixel devices, focusing on productivity, entertainment, and safety. Key features include an upgraded multitasking Bubbles feature, Screen Reactions for recording, a 50/50 split foldable gaming mode, advanced anti-theft biometrics, and optimized RAM limits.