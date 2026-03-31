സമാധാനത്തിനായി അമേരിക്കയുടെ നെട്ടോട്ടം! ഇറാനിൽ ശരിക്കും തോൽക്കുന്നതാര്?

സമാധാനത്തിനായി അമേരിക്കയുടെ നെട്ടോട്ടം! ഇറാനിൽ ശരിക്കും തോൽക്കുന്നതാര്?
സമാധാനത്തിനായി ആദ്യം ശ്രമിക്കുന്നത് ആരാണോ അവരാണ് യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെടുന്നത് എന്നതാണ് തത്വം. എങ്കിൽ ഇറാനിൽ ശരിക്കും പരാജയപ്പെടുന്നത് ആരാണെന്ന് വിലയിരുത്തുകയാണ് വിദഗ്ധർ
മധ്യപൂർവേഷ്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സംഘർഷങ്ങളിൽ അമേരിക്കയും സഖ്യകക്ഷികളും കനത്ത തിരിച്ചടി നേരിടുന്നതായി അന്താരാഷ്ട്ര നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു. സമാധാനത്തിനായി ആദ്യം ശ്രമിക്കുന്നത് ആരാണോ അവരാണ് യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെടുന്നത് എന്ന തത്വമനുസരിച്ച്, നിലവിൽ സമാധാനത്തിനായി വാഷിംഗ്ടൺ നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങൾ അവരുടെ പരാജയത്തിന്റെ സൂചനയായാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്.
2025 മേയ് മാസത്തിൽ പാകിസ്ഥാനിലെ ഭീകരതാവളങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇന്ത്യ നടത്തിയ മിന്നലാക്രമണവും (ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ) തുടർന്നുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുമായി മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് പ്രതിസന്ധിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്താണ് ഈ നിരീക്ഷണം. അന്ന് ഇന്ത്യയുടെ പ്രത്യാക്രമണത്തിൽ പാകിസ്ഥാന്റെ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ തകർന്നപ്പോൾ സമാധാനത്തിനായി അവർ വാഷിംഗ്ടണിനെ സമീപിച്ചിരുന്നു. സമാനമായ രീതിയിൽ, ഇപ്പോൾ ഇറാന്റെ പ്രത്യാക്രമണങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാനാവാതെ അമേരിക്കയും സഖ്യകക്ഷികളും സമാധാനത്തിനായി നെട്ടോട്ടമോടുകയാണ്.
ഇറാന്റെ തന്ത്രപരമായ നീക്കങ്ങൾ
കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി 28-ന് ഇറാന്റെ ഉന്നത നേതാക്കളെ ഇസ്റാഈലും അമേരിക്കയും ചേർന്ന് വധിച്ചിരുന്നു. ഇത് ഇറാന്റെ നട്ടെല്ലൊടിക്കുമെന്ന് വാഷിംഗ്ടൺ കരുതിയെങ്കിലും, ഇറാൻ ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ചു. ഇസ്റാഈലിനും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ അമേരിക്കൻ സൈനിക താവളങ്ങൾക്കും പുറമെ, അമേരിക്കൻ പക്ഷത്തുള്ള അറബ് രാജ്യങ്ങൾക്കും നേരെ ഇറാൻ ആക്രമണം നടത്തി. ദശാബ്ദങ്ങളായുള്ള ഉപരോധങ്ങൾ ഇറാനെ ഇത്തരം പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കിയെന്ന് നിരീക്ഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കും സാമ്പത്തിക ആഘാതവും
നിലവിൽ [ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് ഇറാൻ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ആഗോള ഊർജ്ജ വിപണിയെയും അമേരിക്കൻ അനുകൂല ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളെയും പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി. ഗതാഗതത്തിന് ഇറാൻ ഇപ്പോൾ വൻതുക ‘ടോൾ’ ആയി ഈടാക്കുന്നുണ്ട്. അമേരിക്കൻ റഡാറുകളും അവാക്സ് (AWACS) വിമാനങ്ങളും യുദ്ധക്കപ്പലുകളും തകർക്കപ്പെട്ടതോടെ അമേരിക്കയുടെ പ്രതിരോധ മേധാവിത്വവും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടതായി വിശകലന വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു.
സമാധാന ചർച്ചകളും ഇറാന്റെ നിലപാടും
സമാധാനത്തിനായി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പാകിസ്ഥാന്റെ സഹായം തേടിയെങ്കിലും ഇറാൻ ചർച്ചകൾക്ക് തയ്യാറായിട്ടില്ല. അമേരിക്ക മുന്നോട്ടുവെച്ച 15 ഇന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇറാൻ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. പകരം, ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന്റെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം, മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള അമേരിക്കൻ സൈനിക പിന്മാറ്റം, യുദ്ധനഷ്ടപരിഹാരം തുടങ്ങിയ കർശന ഉപാധികളാണ് ഇറാൻ മുന്നോട്ടുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.
താൻ യുദ്ധം ജയിക്കുകയാണെന്നും ഇറാൻ മുട്ടുമടക്കിയെന്നും ട്രംപ് അവകാശപ്പെടുമ്പോഴും, യാഥാർത്ഥ്യം മറിച്ചാണെന്ന് സാറ്റലൈറ്റ് ചിത്രങ്ങളും ഗ്രൗണ്ട് റിപ്പോർട്ടുകളും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അമേരിക്ക കരസൈന്യത്തെ ഇറക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നത് മേഖലയെ കൂടുതൽ അപകടത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് നിരീക്ഷകർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
Summary
The article argues that Iran is strategically winning the Middle East conflict by surviving US-Israel strikes and retaliating effectively, including the closure of the Strait of Hormuz. Despite Donald Trump’s public claims of victory, his administration’s desperate attempts to use Pakistan as a mediator suggest a loss of leverage. Iran has rejected US peace proposals, demanding full military withdrawal from the region and control over vital trade routes, signaling a significant shift in global power dynamics.