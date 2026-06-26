First Gear
നിർത്തിയിട്ട കാറിലെ എയർബാഗ് അപ്രതീക്ഷിതമായി പൊട്ടിത്തെറിച്ചു; 25 കാരനായ കാർ ഡീലർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
ഫോറൻസിക് സംഘം അപകടം നടന്ന സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുകയും വാഹനത്തിനുള്ളിൽ നിന്നും രക്തസാമ്പിളുകൾ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ചിത്രം പ്രതീകാത്മകം
മുംബൈ | മുംബൈയിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന കാറിലെ എയർബാഗ് (Car Airbag) അപ്രതീക്ഷിതമായി പുറത്തേക്ക് വന്നതിനെ തുടർന്ന് കാർ ഡീലറായ 25 കാരൻ മരിച്ചു. മുംബൈയിൽ കാർ വിൽപന നടത്തുന്ന മോഹിത് സുരേഷ് സോണിയാണ് മരിച്ചത്. ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു ഹോണ്ട കാർ (Honda Car) പരിശോധിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ദാരുണമായ സംഭവം. മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് വിൽക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി കാർ പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുകയായിരുന്നു യുവാവ്.
എയർബാഗിന്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ശക്തിയോടെ തെറിച്ചുപോയി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴുത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് യുവാവിന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുകയും കടുത്ത രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് വഴിപോക്കരാണ് വിവരം പോലീസിൽ അറിയിച്ചത്. ഉടൻ തന്നെ സോണിയെ ഭയന്ദറിലെ പണ്ഡിറ്റ് ഭീംസെൻ ജോഷി ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മരണം സംഭവിച്ചതായി ഡോക്ടർമാർ സ്ഥിരീകരിച്ചു.
സംഭവത്തിൽ പോലീസ് നിലവിൽ അപകട മരണത്തിന് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന വാഹനത്തിൽ എയർബാഗ് പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാൻ ഉണ്ടായ കാരണം കണ്ടെത്താനായി വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ ഹോണ്ട കാറിന് പുറമേ ഒരിടത്തും മറ്റ് വാഹനങ്ങൾ ഇടിച്ചതിന്റെയോ അപകടം സംഭവിച്ചതിന്റെയോ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പോലീസ് വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. മാത്രമല്ല 15 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഈ വാഹനത്തിന് കൃത്യമായ ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്.
ഫോറൻസിക് സംഘം അപകടം നടന്ന സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുകയും വാഹനത്തിനുള്ളിൽ നിന്നും രക്തസാമ്പിളുകൾ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും സാങ്കേതിക തകരാറോ ഇലക്ട്രിക്കൽ തകരാറോ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസിനോട് (ആർ ടി ഒ) പോലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ വാഹനത്തിന് മുൻപ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ ഇതിന്റെ മുൻ ഉടമസ്ഥരെയും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട്.
തന്റെ മകന്റെ മരണത്തിന് ഇടയാക്കിയ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് സോണിയുടെ കുടുംബം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
സാധാരണയായി അപകടങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ യാത്രക്കാരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ മില്ലിസെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലാണ് എയർബാഗുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇത്തരം അപ്രതീക്ഷിതമായ എയർബാഗ് തകരാറുകൾ വലിയ അപകടങ്ങൾക്കും ഗുരുതരമായ പരിക്കുകൾക്കും കാരണമാകുമെന്ന് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഫോറൻസിക്, സാങ്കേതിക പരിശോധന ഫലങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ യഥാർത്ഥ കാരണം വ്യക്തമാകൂ എന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു.
Content Highlights:
A 25 year old car dealer named Mohit Suresh Soni died in Mumbai after a steering wheel airbag unexpectedly deployed in a parked Honda car. The plastic cover of the airbag struck his neck with immense force causing severe hemorrhaging. Police have registered an accidental death report and the RTO is investigating the mechanical and electrical faults of the 15 year old vehicle.