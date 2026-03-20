തിരുവനന്തപുരം നിയോജക മണ്ഡലത്തില്‍ ഇടതു സ്വതന്ത്രനായി നടന്‍ സുധീര്‍ കരമന മത്സരിച്ചേക്കും

മുന്‍ മന്ത്രി ആന്റണി രാജുവിന് അയോഗ്യത വന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇവിടെ സ്ഥാനാര്‍ഥി പ്രഖ്യാപനം വൈകിയത്

Mar 20, 2026 5:50 pm |

Mar 20, 2026 5:50 pm

തിരുവനന്തപുരം | മുന്‍ മന്ത്രി ആന്റണി രാജുവിന് അയോഗ്യത വന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ തിരുവനന്തപുരം നിയോജക മണ്ഡലത്തില്‍ ഇടതു സ്വതന്ത്രനായി നടന്‍ സുധീര്‍ കരമന മത്സരിച്ചേക്കും. ഇതുസംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം വന്നിട്ടില്ല.

എല്‍ ഡി എഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത നാല് മണ്ഡലങ്ങളിലൊന്നാണ് തിരുവനന്തപുരം. മുന്‍ മന്ത്രി ആന്റണി രാജുവിന് അയോഗ്യത വന്നതോടെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്ഥാനാര്‍ഥി നിര്‍ണയത്തില്‍ പ്രതിസന്ധിയുണ്ടായത്. സി എം പി നേതാവ് സി പി ജോണ്‍ ആണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി. ഇടതുപക്ഷത്തോടൊപ്പം സഹകരിക്കുന്ന നടനാണ് സുധീര്‍ കരമന. അധ്യാപകനായിരുന്ന അദ്ദേഹം വി ആര്‍ എസ് എടുത്ത് ഇപ്പോള്‍ അഭിനയരംഗത്ത് മാത്രമായി തുടരുകയാണ്. ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെയും സര്‍ക്കാറിന്റെയും സാംസ്‌കാരിക പരിപാടികളില്‍ ഉള്‍പ്പെടെ സജീവമാണ്.

സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചാല്‍ മാത്രമേ പ്രചാരണത്തിന് ആവശ്യമായ സമയം ലഭിക്കൂ എന്നതിനാല്‍, സ്ഥാനാര്‍ഥികളാകാത്ത മറ്റ് മണ്ഡലങ്ങളിലും ഇന്ന് തന്നെ പ്രഖ്യാപനമുണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന.

 

അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് സന്തോഷപ്പെരുന്നാളൊരുക്കി മഅദിന്‍ അക്കാദമി

സി പി എം വോട്ട് കിട്ടില്ലെന്നു ഭയം; യു ഡി എഫ് യോഗങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ വിസമ്മതിച്ച് വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്‍

ടി കെ ഗോവിന്ദന്‍ കെ സുധാകരനെ സന്ദര്‍ശിച്ചു

രാജ്യത്ത് പ്രീമിയം പെട്രോള്‍ വില വര്‍ധിച്ചു; ലിറ്ററിന് 2 മുതല്‍ 2.23 വരെയാണ് കൂടിയത്

പുനലൂര്‍: മുസ്്‌ലിം ലീഗ് സ്ഥാനാര്‍ഥിക്കെതിരെ വിമതനെ രംഗത്തിറക്കി കോണ്‍ഗ്രസ്

ജോസഫ് വാഴക്കന് സീറ്റില്ല; തയ്യാറാക്കിവച്ച ഒരു ലക്ഷം പോസ്റ്ററും 2500 ഫ്‌ളക്‌സും പാഴായി