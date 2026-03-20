Kerala

പുനലൂര്‍: മുസ്്‌ലിം ലീഗ് സ്ഥാനാര്‍ഥിക്കെതിരെ വിമതനെ രംഗത്തിറക്കി കോണ്‍ഗ്രസ്

ഡി സി സി ട്രഷറര്‍ നെല്‍സണ്‍ സെബാസ്റ്റ്യനെ വിമത സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ച് വിപുലമായകണ്‍വന്‍ഷന്‍

Mar 20, 2026 3:17 pm |

Mar 20, 2026 3:37 pm

കൊല്ലം | പുനലൂര്‍ സീറ്റ് മുസ്‌ലിം ലീഗിന് നല്‍കിയതിനെതിരെ വിമത സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ നിര്‍ത്താനുള്ള നീക്കത്തില്‍ നിന്ന് പിന്മാറാതെ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രാദേശിക നേതൃത്വം. ഡി സി സി ട്രഷറര്‍ നെല്‍സണ്‍ സെബാസ്റ്റ്യനെ വിമത സ്ഥാനാര്‍ഥിയാക്കി പ്രചാരണവുമായി മുന്നോട്ടു പോവുകയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ്സിലെ ഒരു വിഭാഗം.

പുനലൂര്‍ പ്രശ്‌നം ഡി സി സിയുടെ കയ്യില്‍ നില്‍ക്കുന്നതല്ലെന്നും സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ഇടപെടണമെന്നും കൊല്ലം ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പുനലൂരില്‍ നൗഷാദ് യൂനുസിനെയാണ് ലീഗ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. തൊട്ടു പിന്നാലെ തന്നെ പ്രാദേശിക കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വം യോഗം ചേര്‍ന്ന് വിമത സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു.
പുനലൂര്‍ രാജാരോഹിണി ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍ ചേര്‍ന്ന അഞ്ചല്‍, പുനലൂര്‍ ബ്ലോക്കുകളിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് ഭാരവാഹികളുടേയും ജനപ്രതിനികളുടേയും യോഗമാണ് ഡി സി സി ട്രഷററും പുനലൂര്‍ മണ്ഡലം യു ഡി എഫ് ചെയര്‍മാനും പുനലൂര്‍ നഗരസഭ യു ഡി എഫ് പാര്‍ലമെന്ററി പാര്‍ട്ടി ലീഡറുമായ നെല്‍സണ്‍ സെബാസ്റ്റ്യനെ സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി തീരുമാനിച്ചത്.

കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ഥി മത്സരിച്ചാല്‍ വിജയ സാധ്യത ഉറപ്പാണെന്ന് പലതവണ പ്രാദേശിക നേതൃത്വം കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ എല്ലാ മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കളെയും അറിയിച്ചിരുന്നതാണെന്ന് കെ പി സി സി മുന്‍ ഉപാധ്യക്ഷന്‍ ഭാരതീപുരം ശശി പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു തവണ മുസ്ലിം ലീഗിന് വിട്ടു നല്‍കിയതോടെ പുനലൂരില്‍ എല്‍ ഡി എഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയുടെ ഭൂരിപക്ഷം വര്‍ധിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഇതോടെ സീറ്റ് കോണ്‍ഗ്രസിന് തിരിച്ചു നല്‍കണമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. സ്ഥാനാര്‍ഥി ചര്‍ച്ചകളുടെ ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ തന്നെ ലീഗ് പുനലൂര്‍ സീറ്റ് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് അവസാന വട്ടത്തില്‍ അട്ടിമറിച്ച് ലീഗിന് തന്നെ സീറ്റ് നല്‍കിയത്.

രാജ്യത്ത് പ്രീമിയം പെട്രോള്‍ വില വര്‍ധിച്ചു; ലിറ്ററിന് 2 മുതല്‍ 2.23 വരെയാണ് കൂടിയത്

പുനലൂര്‍: മുസ്്‌ലിം ലീഗ് സ്ഥാനാര്‍ഥിക്കെതിരെ വിമതനെ രംഗത്തിറക്കി കോണ്‍ഗ്രസ്

ജോസഫ് വാഴക്കന് സീറ്റില്ല; തയ്യാറാക്കിവച്ച ഒരു ലക്ഷം പോസ്റ്ററും 2500 ഫ്‌ളക്‌സും പാഴായി

പെരുന്നാള്‍ ഖുതുബക്കിടെ ഇമാം കുഴഞ്ഞ് വീണ് മരിച്ചു

പ്രസാദിനെതിരെ ചേര്‍ത്തലയില്‍ പോയി പ്രസംഗിക്കും; പിണറായി വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയായാല്‍ സന്തോഷം,മൂന്നാംമൂഴം സഫലമാകില്ല: ജി സുധാകരന്‍

കോന്നി ജനത പറഞ്ഞപ്പോള്‍ എഐസിസിയുടെ അനുമതി കിട്ടിയാല്‍ മത്സരിക്കാമെന്നാണ് ആഗ്രഹിച്ചത്; പാര്‍ട്ടി തീരുമാനം പൂര്‍ണമായും സ്വീകരിക്കുന്നു: അടൂര്‍ പ്രകാശ്

കുവൈത്തിലെ മിനാ അല്‍-അഹമ്മദി റിഫൈനറിക്ക് നേരെ ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണം