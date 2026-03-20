Mar 20, 2026 2:24 pm |

Mar 20, 2026 2:24 pm

പാലക്കാട് | പെരുന്നാള്‍ ഖുതുബക്കിടെ ഇമാം കുഴഞ്ഞ് വീണ് മരിച്ചു. തൊടുപുഴ സ്വദേശിയായ പാലക്കാട് ചെര്‍പ്പുളശ്ശേരി ആറ്റാശ്ശേരി മസ്ജിദ് തആവുനിലെ ഇമാം അബ്ദുല്‍ശുക്കൂര്‍ ഖാസിമിയാണ് മരിച്ചത്.

പെരുന്നാള്‍ നമസ്‌ക്കാരത്തിന് ശേഷം ഉള്ള ഖുതുബക്കിടെ കുഴഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നു.

