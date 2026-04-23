ബൈക്ക് മോട്രോ മീഡിയനില്‍ ഇടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ യുവാവ് മരിച്ചു

Apr 23, 2026 3:17 pm

Apr 23, 2026 3:17 pm

കൊച്ചി |  തൃപ്പൂണിത്തുറയില്‍ നിയന്ത്രണം വിട്ട ബൈക്ക് മെട്രോയുടെ മീഡിയനിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറിയുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ യുവാവ് മരിച്ചു. തൃപ്പൂണിത്തുറ തെക്കുംഭാഗം ചിത്രാ നഗര്‍ ആളൂക്കാരന്‍ വീട്ടില്‍ ബിജുവിന്റെയും നിഖി ഉറുമീസിന്റെയും മകന്‍ ഹോര്‍മിസ് മാത്യു (24) ആണ് മരിച്ചത്

ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെ 1.45 ഓടെയാണ് സംഭവം. ചമ്പക്കര പേട്ട ഭാഗത്ത് 953-ാം നമ്പര്‍ മെട്രോ തൂണിനു സമീപം വച്ച് ഹോര്‍മിസിന്റെ ബൈക്ക് ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു.തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ ഹോര്‍മിസിനെ ഉടന്‍ വൈറ്റിലയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായില്ല. തൃപ്പൂണിത്തുറയില്‍ നിന്ന് വൈറ്റിലയിലുള്ള സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകവെയാണ് അപകടം.

 

Latest

Kerala

Kerala

നിതിൻ രാജിന്റെ മരണം: ആരോപണ വിധേയരായ അധ്യാപകരുടെ മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യാപേക്ഷയില്‍ വിധി 25-ന്

Ongoing News

വീസയും മറ്റ് രേഖകളുമില്ല; മന്തിക്കടയില്‍ ജോലി ചെയ്തുവന്ന യെമനി പൗരന്‍ പിടിയില്‍

Kerala

മലപ്പുറം വണ്ടൂരില്‍ നാല് വയസ്സുകാരിക്ക് സൂര്യാതപമേറ്റു; ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സ തേടി

Kerala

കണ്ണൂരില്‍ കിണര്‍ പണിക്കിടെ സൂര്യാതപമേറ്റ് യുവാവ് മരിച്ചു

Kerala

വെടിക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കി ആഘോഷങ്ങള്‍ കുറച്ച് തൃശൂര്‍ പൂരം നടത്താന്‍ തീരുമാനം; കുടമാറ്റം പേരിന് മാത്രം

International

യുദ്ധം കടുപ്പിക്കാൻ ഇസ്റാഈൽ? 200 മില്യൺ ഡോളറിന്റെ വ്യോമ ആയുധങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കരാർ ഒപ്പിട്ടു