ബൈക്ക് മോട്രോ മീഡിയനില്‍ ഇടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ യുവാവ് മരിച്ചു

Kerala
ബൈക്ക് മോട്രോ മീഡിയനില് ഇടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തില് യുവാവ് മരിച്ചു
തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ ഹോര്മിസിനെ ഉടന് വൈറ്റിലയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന് രക്ഷിക്കാനായില്ല.
കൊച്ചി | തൃപ്പൂണിത്തുറയില് നിയന്ത്രണം വിട്ട ബൈക്ക് മെട്രോയുടെ മീഡിയനിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറിയുണ്ടായ അപകടത്തില് യുവാവ് മരിച്ചു. തൃപ്പൂണിത്തുറ തെക്കുംഭാഗം ചിത്രാ നഗര് ആളൂക്കാരന് വീട്ടില് ബിജുവിന്റെയും നിഖി ഉറുമീസിന്റെയും മകന് ഹോര്മിസ് മാത്യു (24) ആണ് മരിച്ചത്
ഇന്ന് പുലര്ച്ചെ 1.45 ഓടെയാണ് സംഭവം. ചമ്പക്കര പേട്ട ഭാഗത്ത് 953-ാം നമ്പര് മെട്രോ തൂണിനു സമീപം വച്ച് ഹോര്മിസിന്റെ ബൈക്ക് ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു.തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ ഹോര്മിസിനെ ഉടന് വൈറ്റിലയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന് രക്ഷിക്കാനായില്ല. തൃപ്പൂണിത്തുറയില് നിന്ന് വൈറ്റിലയിലുള്ള സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകവെയാണ് അപകടം.
Kerala
ബൈക്ക് മോട്രോ മീഡിയനില് ഇടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തില് യുവാവ് മരിച്ചു
