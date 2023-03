ന്യൂഡല്‍ഹി | ഡല്‍ഹി വിജയ് പാര്‍ക്കില്‍ ബഹുനില കെട്ടിടം തകര്‍ന്നു വീണു. അഗ്നിരക്ഷാ സേനയുടെയും മറ്റും നേതൃത്വത്തില്‍ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചു.

സംഭവത്തിന്റെ ഭയാനകമായ വീഡിയോ ദൃശ്യം പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. നിമിശങ്ങള്‍ക്കുള്ളിലാണ് കെട്ടിടം തകര്‍ന്നുവീണത്. പിന്‍വശത്തുള്ള റോഡിലേക്കാണ് കെട്ടിടം തകര്‍ന്നുവീണത്. സംഭവസമയത്ത് ഇവിടെ ആളുകളില്‍ ഇല്ലെന്നാണ് വീഡിയോ ദൃശ്യത്തില്‍ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്. എന്നാല്‍, കെട്ടിടത്തിനകത്ത് ആളുകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന ആശങ്കയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്.

#WATCH | Delhi: A building collapsed in Vijay Park, Bhajanpura. Fire department present at the spot, rescue operations underway. Details awaited

(Video Source – Shot by locals, confirmed by Police) pic.twitter.com/FV3YDhphoE

— ANI (@ANI) March 8, 2023