Connect with us

Kerala

മലപ്പുറം വണ്ടൂരില്‍ നാല് വയസ്സുകാരിക്ക് സൂര്യാതപമേറ്റു; ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സ തേടി

Published

Apr 23, 2026 2:16 pm

Last Updated

Apr 23, 2026 2:16 pm

മലപ്പുറം|മലപ്പുറം വണ്ടൂരില്‍ നാല് വയസ്സുകാരിക്ക് സൂര്യാതപമേറ്റു. ഇസാ ജോണിനാണ് പൊള്ളലേറ്റത്. കുട്ടി മുറ്റത്ത് കളിക്കുമ്പോഴാണ് സൂര്യതപമേറ്റത്. വയറിലും കൈകള്‍ക്കുമാണ് പൊള്ളലേറ്റത്. കുട്ടി വണ്ടൂര്‍ താലൂക് ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സ തേടി.

കണ്ണൂരില്‍ കിണര്‍ പണിക്കിടെ സൂര്യാതപമേറ്റ് യുവാവ് മരിച്ചു. പള്ളിപ്പൊയില്‍ സ്വദേശി സനല്‍ കുമാര്‍ എം വിയാണ് മരിച്ചത്. 37 വയസ്സായിരുന്നു. ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് കിണര്‍ പണിക്കിടെ സൂര്യാതപമേറ്റ് സനല്‍ കുഴഞ്ഞുവീഴുകയായിരുന്നു.

സംസ്ഥാനത്ത് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് ഉഷ്ണതരംഗ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. പാലക്കാട്, കൊല്ലം, തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലകളിലാണ് ഉഷ്ണതരംഗ മുന്നറിയിപ്പ് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കേരളത്തില്‍ അന്തരീക്ഷ താപനില 40 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസിന് മുകളില്‍ ഉയരുകയും സാധാരണ താപനിലയെക്കാള്‍ നാലര ഡിഗ്രിയിലധികം താപനില വ്യതിയാനം രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുകയും ചെയ്ത പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഉഷ്ണതരംഗ മുന്നറിയിപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. എല്ലാ ജില്ലകളിലും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു.

 

 

Related Topics:
Latest

Kerala

ബൈക്ക് മോട്രോ മീഡിയനില്‍ ഇടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ യുവാവ് മരിച്ചു

Kerala

നിതിൻ രാജിന്റെ മരണം: ആരോപണ വിധേയരായ അധ്യാപകരുടെ മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യാപേക്ഷയില്‍ വിധി 25-ന്

Ongoing News

വീസയും മറ്റ് രേഖകളുമില്ല; മന്തിക്കടയില്‍ ജോലി ചെയ്തുവന്ന യെമനി പൗരന്‍ പിടിയില്‍

Kerala

Kerala

കണ്ണൂരില്‍ കിണര്‍ പണിക്കിടെ സൂര്യാതപമേറ്റ് യുവാവ് മരിച്ചു

Kerala

വെടിക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കി ആഘോഷങ്ങള്‍ കുറച്ച് തൃശൂര്‍ പൂരം നടത്താന്‍ തീരുമാനം; കുടമാറ്റം പേരിന് മാത്രം

International

യുദ്ധം കടുപ്പിക്കാൻ ഇസ്റാഈൽ? 200 മില്യൺ ഡോളറിന്റെ വ്യോമ ആയുധങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കരാർ ഒപ്പിട്ടു