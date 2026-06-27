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Billion Dollar Business | ഒരൊറ്റ ഉൽപ്പന്നത്തിലൂടെ ശതകോടികളുടെ ബിസിനസ്സ് സാമ്രാജ്യം പടുത്തുയർത്തിയ 5 ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾ
പശ ഉത്പാദന രംഗത്ത് പ്രമുഖരായ പിഡിലൈറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഫെവികോൾ എന്ന ഒറ്റ ബ്രാൻഡിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ മുൻനിര കമ്പനിയായി മാറിയത്.
ന്യൂഡൽഹി | വൈവിധ്യവൽക്കരണത്തിലൂടെ ബിസിനസ്സ് വളർത്താൻ പല കമ്പനികളും ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ ഉൽപ്പന്നത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് (Single Product Companies) വൻ വിജയം നേടിയ അഞ്ച് ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളെ പരിചയപ്പെടാം. വിപണിയിലെ നേതൃസ്ഥാനം, ബ്രാൻഡ് മൂല്യം, ഉപഭോക്തൃ വിശ്വാസം എന്നിവ സ്വന്തമാക്കി ഈ കമ്പനികൾ തങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ ശതകോടി ഡോളർ ബിസിനസ്സുകളാക്കി (Billion Dollar Business) മാറ്റി.
പിഡിലൈറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് (Pidilite Industries)
പശ എന്നാൽ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഇന്ന് ഫെവികോളാണ്. പശ (Adhesive) ഉത്പാദന രംഗത്ത് പ്രമുഖരായ പിഡിലൈറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഫെവികോൾ എന്ന ഒറ്റ ബ്രാൻഡിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ മുൻനിര കമ്പനിയായി മാറിയത്. ശക്തമായ വിതരണ ശൃംഖലയും ബ്രാൻഡ് സ്വാധീനവുമുള്ള കമ്പനിയുടെ വിപണി മൂലധനം (Market Capitalization) ഏകദേശം 1,62,417 കോടി രൂപയാണ്. നിലവിൽ നിർമ്മാണ രാസവസ്തുക്കൾ, വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് സൊല്യൂഷനുകൾ എന്നിവയിലേക്ക് കൂടി മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പശകളുടെ വിപണിയിലെ കുത്തകയാണ് ഇവരെ മുൻനിരയിൽ നിർത്തുന്നത്.
പേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് (Page Industries)
പ്രീമിയം ഇന്നർവെയർ (Innerwear) ബ്രാൻഡായ ജോക്കിയെ ഇന്ത്യയിൽ ജനപ്രിയമാക്കിയ പേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ് മറ്റൊരു കമ്പനി. നിലവിൽ 45,714 കോടി രൂപ വിപണി മൂല്യമുള്ള കമ്പനി ഉൽപ്പന്ന ഗുണനിലവാരത്തിലൂടെ വിപണിയിൽ വലിയ മേധാവിത്വം പുലർത്തുന്നു. മറ്റ് മേഖലകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാതെ തങ്ങളുടെ പ്രധാന ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ വിപണി ഇന്ത്യയിലും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലും ശക്തമാക്കുകയാണ് ഇവർ ചെയ്തത്.
ആസ്ട്രൽ (Astral)
പ്ലംബിംഗ് രംഗത്ത് സി പി വി സി (CPVC Pipes) പൈപ്പുകൾ ജനകീയമാക്കിയ ആസ്ട്രൽ കമ്പനിയാണ് പട്ടികയിലെ മൂന്നാമത്. പ്ലംബർമാർക്കും ഉപഭോക്താക്കൾക്കും ഇടയിൽ വലിയ ബോധവൽക്കരണം നടത്തിയ കമ്പനിയുടെ വിപണി മൂല്യം 39,929 കോടി രൂപയാണ്. ഗുണനിലവാരവും ശക്തമായ വിതരണ ശൃംഖലയുമാണ് ഇവരെ വിപണിയിലെ മുൻനിരക്കാരാക്കിയത്.
എ ഐ എ എൻജിനീയറിംഗ് (AIA Engineering)
ആഗോളതലത്തിൽ മൈനിംഗ്, സിമന്റ് മേഖലകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൈ ക്രോം ഗ്രൈൻഡിംഗ് മീഡിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന എ ഐ എ എൻജിനീയറിംഗ് ആണ് നാലാമത്. ഏകദേശം 45,260 കോടി രൂപ വിപണി മൂല്യമുള്ള ഈ കമ്പനി വ്യവസായ രംഗത്തെ സവിശേഷ ഉൽപ്പന്നത്തിലൂടെയാണ് വളർന്നത്. ആഗോള തലത്തിൽ തങ്ങളുടെ സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യം കൊണ്ട് വലിയൊരു വിപണി വിഹിതം നേടാൻ ഇവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
ഫൈൻ ഓർഗാനിക് ഇൻഡസ്ട്രീസ് (Fine Organic Industries)
പ്ലാസ്റ്റിക്, ഭക്ഷ്യ പാക്കേജിംഗ് എന്നിവയ്ക്കായുള്ള ഒലിയോ കെമിക്കൽ അധിഷ്ഠിത അഡിറ്റീവുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഫൈൻ ഓർഗാനിക് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ് അഞ്ചാമത്തെ കമ്പനി. സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യവും ഉയർന്ന ഗുണനിലവാരവുമുള്ള ഈ കമ്പനിയുടെ വിപണി മൂല്യം (Share Market) 16,020 കോടി രൂപയാണ്. എൺപതിലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ സാന്നിധ്യമുള്ള ഈ കമ്പനി തങ്ങളുടെ തനതായ ഫോർമുലേഷനിലൂടെയാണ് വിപണിയിൽ നിലയുറപ്പിച്ചത്.
Content Highlights:
Five leading Indian companies have built highly successful billion-dollar business empires by focusing relentlessly on a single core product category. Prominent market leaders such as Pidilite Industries, Page Industries, Astral, AIA Engineering, and Fine Organic Industries achieved dominant market capitalizations through specialized branding and quality. This strategic concentration helped them establish strong competitive advantages and lasting consumer trust over several decades.