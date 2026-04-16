Kerala

കുടുംബത്തോടൊപ്പം അവധി ആഘോഷിക്കാനെത്തി; 18കാരനെ കടലില്‍ കാണാതായി

യുവാവിനായി തിരച്ചില്‍ തുടരുകയാണ്.

Apr 16, 2026 3:17 pm |

Apr 16, 2026 3:17 pm

മഞ്ചേശ്വരം| മഞ്ചേശ്വരം കുണ്ടുകുളുക്കെ ബീച്ചില്‍ കുടുംബത്തോടൊപ്പം അവധി ആഘോഷിക്കാനെത്തിയ 18 വയസ്സുകാരനെ തിരമാലയില്‍പ്പെട്ട് കാണാതായി. മഞ്ചേശ്വരം ചൗക്കി സ്വദേശിയായ ഉമറുല്‍ ഫാറൂഖിന്റെയും റസീനയുടേയും മകന്‍ മുഹമ്മദ് സൈനുല്‍ ആബിദിനെയാണ് ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെ കടലില്‍ കാണാതായത്.

കടല്‍ത്തീരത്ത് കളിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സൈനുല്‍ ആബിദ് അപ്രതീക്ഷിതമായി വന്ന ശക്തമായ തിരമാലകളില്‍പ്പെട്ട് കടലിലേക്ക് മുങ്ങിപ്പോകുകയായിരുന്നു. അപകടം നടന്നയുടനെ നാട്ടുകാരും മഞ്ചേശ്വരം പോലീസും തീരദേശ സുരക്ഷാ സേനയിലെ അംഗങ്ങളും ചേര്‍ന്ന് കടലില്‍ വ്യാപകമായ തിരച്ചില്‍ നടത്തിയെങ്കിലും യുവാവിനെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. യുവാവിനായി തിരച്ചില്‍ തുടരുകയാണ്.

