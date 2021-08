പ്രതിഷേധത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത് പോലീസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് എതിരായാല്‍ കശ്മീരിലുള്ളവര്‍ക്ക് പാസ്‌പോര്‍ട്ടും ജോലിയും ലഭിക്കില്ല

Posted on: August 1, 2021 9:33 pm | Last updated: August 1, 2021 at 9:37 pm