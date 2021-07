സ്റ്റാന്‍ സ്വാമി: യു എ പി എയും കരിനിയമങ്ങളുമെടുത്ത ജീവന്‍

ഇത് ഭരണകൂട കസ്റ്റഡികൊലപാതകമാണ്. പാര്‍ക്കിന്‍സണ്‍സ് രോഗം മൂലം എഴുന്നേറ്റു നില്‍ക്കാന്‍ പോലും പറ്റാത്ത ഈ ദുര്‍ബല മനുഷ്യന് ജാമ്യം കിട്ടാതിരിക്കാന്‍ ഭരണകൂടം കളിച്ച കളികള്‍ അപാരമാണ്. ഇതില്‍ നിസ്സംഗത പുലര്‍ത്തി മാന്യരായി ഭരണകൂട പ്രീതി നേടിയവര്‍ ഉണ്ട്. എല്ലാവരും ഇനി അനുശോചനക്കുറിപ്പ് ഇറക്കി വീണ്ടും മാന്യരാകട്ടെ. കളികള്‍ കളിച്ച എല്ലാവര്‍ക്കും ഈ ആത്മാവ് ശാന്തി കൊടുക്കുമോ? അറിയില്ല. ഈ പാവം ഇനി എന്തായാലും ആരെയും ഉപദ്രവിക്കില്ല.

