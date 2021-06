#FACTCHECK: കര്‍ണാടക അതിര്‍ത്തിയോട് ചേര്‍ന്ന പ്രദേശങ്ങളുടെ പേര് കേരളം മാറ്റുന്നുവോ?

Posted on: June 29, 2021 7:11 pm | Last updated: June 29, 2021 at 7:11 pm