കടല്‍ത്തീരത്തെ വീടുകളും ശുചിമുറികളും പൊളിച്ച് മാറ്റണം; ലക്ഷദ്വീപില്‍ വീണ്ടും കടുത്ത നടപടികളുമായി ഭരണകൂടം

Posted on: June 27, 2021 12:15 pm | Last updated: June 27, 2021 at 12:15 pm