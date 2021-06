കള്ളന്‍ കപ്പലില്‍ തന്നെ?

എത്ര ഉന്നതനായാലും നിയമത്തിന്റെ പിടിയില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാന്‍ അനുവദിക്കരുതെന്നായിരുന്നല്ലോ സ്വര്‍ണക്കടത്ത് കേസ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ ചില പ്രമുഖരിലേക്ക് നീണ്ടപ്പോള്‍ ബി ജെ പി നേതാക്കള്‍ പറഞ്ഞിരുന്നത്. കൊടകര കേസിലും പാര്‍ട്ടി നേതൃത്വം ആ നിലപാട് തുടരുകയാണ് വേണ്ടത്.

Posted on: June 19, 2021 1:26 pm | Last updated: June 19, 2021 at 1:26 pm