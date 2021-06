കുട്ടികളെ സ്‌ക്രീന്‍ അഡിക്‌ഷനിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണം

ഡിജിറ്റല്‍ ക്ലാസുകളുടെ ഒരു വര്‍ഷത്തെ അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തില്‍ സമഗ്രമായ പഠനം നടത്തി ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ രീതിയിലേക്ക് ഈ സംവിധാനത്തെ പരിവര്‍ത്തിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങളില്‍ എന്തൊക്കെ ആഘാതങ്ങളാണ് ഇത്തരം ക്ലാസുകള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ആഴത്തില്‍ പഠിക്കണം.

Posted on: June 14, 2021 5:00 am | Last updated: June 13, 2021 at 11:37 pm