രാജ്യദ്രോഹം കോടതി കയറുമ്പോള്‍

രാജ്യദ്രോഹം കോടതി കയറുമ്പോള്‍

സമീപകാലത്ത് ഇന്ത്യയിലരങ്ങേറിയ ജനാധിപത്യ പ്രക്ഷോഭങ്ങള്‍ നിയമവിധേയമായി വിസമ്മതം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള പൗരാവകാശത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉയര്‍ന്നുവന്നതായിരുന്നു. എന്നാല്‍ അവയൊക്കെ രാജ്യദ്രോഹമായി ചിത്രീകരിച്ച് നിരപരാധികളെ വേട്ടയാടുക മാത്രമല്ല ഭരണകൂടം ചെയ്തത്. പ്രത്യുത അത്തരം പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ രാജ്യദ്രോഹം തന്നെ എന്നുറപ്പിക്കുന്ന ഒരു മധ്യവര്‍ഗ പൊതുബോധത്തെ തങ്ങളുടെ താത്പര്യ സംരക്ഷകരായ മാധ്യമങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുക കൂടി ചെയ്തു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റം അതേപടി നിലനിര്‍ത്തുന്നതില്‍ വീണ്ടുവിചാരത്തിനിറങ്ങുന്ന നീതിപീഠ സമീപനം ശരിയായ ദിശയിലുള്ളത് തന്നെയാണെന്ന് തെര്യപ്പെടുന്നത്.

Posted on: June 9, 2021 4:02 am | Last updated: June 9, 2021 at 12:29 am