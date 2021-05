റോക്കറ്റ് ആക്രമണത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട സൗമ്യ സന്തോഷിന്റെ മൃതദേഹം കൊച്ചിയില്‍ എത്തിച്ചു

Posted on: May 15, 2021 6:29 pm | Last updated: May 15, 2021 at 6:29 pm