മെയ് മാസം നിര്‍ണായകം; മഴ ശക്തമായാല്‍ രോഗവ്യാപനം കൂടും; അതീവ ജാഗ്രത വേണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

Posted on: May 14, 2021 8:05 pm | Last updated: May 14, 2021 at 8:48 pm