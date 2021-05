മറാത്താ വിധിയും സവര്‍ണ സംവരണവും

കൃത്യമായ സ്ഥിതിവിവര കണക്കുകള്‍ പോലും ഇല്ലെന്ന സത്യം ഗൗനിക്കാതെ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ കൊണ്ടുവന്ന മുന്നാക്ക സംവരണ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയുടെ ബലത്തില്‍ മുന്നാക്ക സംവരണം നടപ്പാക്കാന്‍ തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയിരുന്നു കേരളം പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങള്‍. അവരുടെ നീക്കത്തെ ഏതുവിധമാണ് മറാത്താ വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സവര്‍ണ സാമ്പത്തിക സംവരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരമോന്നത കോടതി സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാട് സ്വാധീനിക്കുക എന്നത് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ട കാര്യമാണ്.

