27-ാം രാവിലെ ആദ്യ നോമ്പ്

നോമ്പുകാലം വിശ്വാസിയെ ആത്മീയബോധത്തിനൊപ്പം സാമൂഹികമായ നൈതിക ബോധം കൂടി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എത്ര മോശമായ ചുറ്റുപാടായാലും റമസാന്‍ വരവറിയിക്കുന്നതോടെ വിശ്വാസിയില്‍ ഒരുപാട് പരിവര്‍ത്തനങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നു. ഇത് നല്ല സമൂഹ നിര്‍മിതിക്ക് കാരണമാകുന്നു.

