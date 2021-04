പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോള്‍

ഓരോ കേരളീയനും സമ്മതിദാനാവകാശം ബുദ്ധിപൂര്‍വം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. ഫാസിസത്തിന്റെ വര്‍ഗീയ അജന്‍ഡകളോട് വിയോജിക്കുന്ന, രാജ്യത്ത് സമുദായ വിഭജനത്തിന് ഇടയാക്കുന്ന പൗരത്വ ബില്ലിനെ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രതിരോധിച്ചു നിര്‍ത്താന്‍ ചങ്കുറപ്പും കെല്‍പ്പുമുള്ള നേതാക്കള്‍ക്കും പാര്‍ട്ടികള്‍ക്കുമായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഓരോ വോട്ടും.

Posted on: April 6, 2021 4:01 am | Last updated: April 6, 2021 at 12:17 am