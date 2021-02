പള്ളിവാസലില്‍ പതിനേഴുകാരി കുത്തേറ്റ് മരിച്ച സംഭവം; പ്രതിയെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ബന്ധു തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില്‍

Posted on: February 23, 2021 12:39 pm | Last updated: February 23, 2021 at 12:39 pm