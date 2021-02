‘സമരജീവികള്‍’ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ കരുത്ത്

ഇന്ത്യ വിട്ടെറിഞ്ഞു പോകാന്‍ വൈദേശിക ഭരണകൂടത്തെ നിര്‍ബന്ധിതമാക്കിയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ വിസ്മരിച്ചു കൊണ്ടല്ലാതെ, രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന ജനാധിപത്യ സമരങ്ങളെ അധിക്ഷേപിക്കാനാകില്ല. കര്‍ഷക നേതാക്കള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതു പോലെ ഒരു പറ്റം സമരജീവികളായിരുന്നല്ലോ രാജ്യത്തെ ബ്രിട്ടീഷുകാരില്‍ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചത്.

Posted on: February 10, 2021 4:01 am | Last updated: February 10, 2021 at 12:34 am