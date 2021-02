നിലമൊരുങ്ങുന്നത് സംഘ്പരിവാര്‍ ‘ടൂള്‍കിറ്റി’ന്‌

നുണകളും അര്‍ധ സത്യങ്ങളും വിദ്വേഷവും പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള ഉപാധിയായി മാത്രമേ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങള്‍ രാജ്യത്ത് വേണ്ടതുള്ളൂവെന്നാണ് നരേന്ദ്ര മോദി സര്‍ക്കാറും സംഘ്പരിവാരവും പറയാതെ പറയുന്നത്.

Posted on: February 8, 2021 5:00 am | Last updated: February 7, 2021 at 11:19 pm