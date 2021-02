‘ചെത്തുകാരന്റെ കുടുംബത്തില്‍ നിന്ന് വന്ന ആള്‍ക്ക് ഹെലികോപ്ടര്‍’; മുഖ്യമന്ത്രിയെ അധിക്ഷേപിച്ച് കെ സുധാകരന്‍

Posted on: February 3, 2021 9:30 pm | Last updated: February 3, 2021 at 9:30 pm