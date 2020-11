ഐഫോണ്‍ 12 സീരീസിന്റെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാന്‍ പുതിയ ഐ ഒ എസ് വേര്‍ഷനുമായി ആപ്പിള്‍; മിനിയുടെ ലോക്ക് സ്‌ക്രീന്‍ പ്രശ്‌നം പരിഹരിച്ചു

Posted on: November 20, 2020 2:52 pm | Last updated: November 20, 2020 at 2:52 pm