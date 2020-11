FACTCHECK: ഫ്രഞ്ച് പാര്‍ലിമെന്റില്‍ ഖുര്‍ആനിനെ കുറിച്ച് ചര്‍ച്ചയോ?

Posted on: November 4, 2020 8:05 pm | Last updated: November 4, 2020 at 8:05 pm