FACT CHECK: ഖഷോഗി വധത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട കേണലിനെ കൊന്നുവെന്ന് പ്രചാരണം

Posted on: October 14, 2020 7:28 pm | Last updated: October 14, 2020 at 7:31 pm