സി ബി ഐ പല്ലു കൊഴിഞ്ഞ സിംഹം

സര്‍ക്കാറിന്റെ സമ്മര്‍ദങ്ങള്‍ക്കു വഴങ്ങി പ്രവര്‍ത്തിക്കേണ്ട ദുരവസ്ഥ തുടരുന്ന കാലത്തോളം സി ബി ഐയുടെ കാര്യക്ഷമതാ കുറവും വിശ്വാസ്യതയിലെ ചോര്‍ച്ചയും പരിഹരിക്കാനാകില്ല.

Posted on: October 6, 2020 4:01 am | Last updated: October 6, 2020 at 12:45 am