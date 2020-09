ഉംറ തീര്‍ഥാടനം പുനഃരാരംഭിക്കുന്നു; ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ ആഭ്യന്തര തീര്‍ഥാടകര്‍ക്ക് മാത്രം പ്രവേശനം

Posted on: September 15, 2020 9:17 pm | Last updated: September 15, 2020 at 9:17 pm