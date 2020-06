അതിര്‍ത്തിയില്‍ പ്രകോപനം അരുത്

ലോകമൊന്നാകെ കൊവിഡ് പ്രതിസന്ധി അതിജീവിക്കാന്‍ പാടുപെടുമ്പോള്‍ അതിര്‍ത്തിയിലെ ചെറിയ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ സംഘര്‍ഷത്തിലേക്കും ഏറ്റുമുട്ടലിലേക്കും നീങ്ങുന്നത് ഭൂഷണമല്ല. സംഘര്‍ഷരഹിതമായി അതിര്‍ത്തികള്‍ സദാ നിലനില്‍ക്കേണ്ടത് രാഷ്ട്ര വികസനത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതവുമാണ്. അതിനാല്‍ ഇരുഭാഗത്തും പ്രകോപനമുണ്ടാകരുത്.

Posted on: June 17, 2020 4:00 am | Last updated: June 17, 2020 at 12:55 am