നുണകള്‍ നീതി നിര്‍മിക്കുകയാണ്

പൗരന്‍മാരുടെ ജീവിതഭാരം ലഘൂകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെടുന്നവരോട് മിണ്ടാതിരിക്കൂ എന്ന് പറയുന്ന സോളിസിറ്റര്‍ ജനറല്‍ തല മറന്ന് എണ്ണ തേക്കുകയാണ്. പൗരാവകാശങ്ങളോട് സുപ്രീം കോടതിയില്‍ പുറംതിരിഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്നത് ഉന്നത നിയമ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെങ്കില്‍ അദ്ദേഹം പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഭരണകൂടത്തിന്റെ പ്രജാവാത്സല്യം പറയാതിരിക്കുന്നതാകും ഭേദം.

Posted on: June 9, 2020 4:03 am | Last updated: June 9, 2020 at 1:41 am