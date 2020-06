വിദേശികള്‍ക്കുള്ള വിലക്ക് രാഷ്ട്രങ്ങള്‍ നീക്കട്ടെ; അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ അതിനു ശേഷം മാത്രം: മന്ത്രി

Posted on: June 8, 2020 8:32 pm | Last updated: June 8, 2020 at 9:27 pm