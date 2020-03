കൃത്രിമ ക്ഷാമവും വിലക്കയറ്റവും തടയണം

സംസ്ഥാനാതിര്‍ത്തികളില്‍ വാഹന ഗതാഗതത്തിനു കടുത്ത നിയന്ത്രണമേര്‍പ്പെടുത്തുകയും ആളുകള്‍ ആവശ്യത്തില്‍ കവിഞ്ഞ് സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങിക്കൂട്ടാന്‍ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കളുടെ വിലനിലവാരം ഉയരാന്‍ തുടങ്ങിയത്.

Posted on: March 25, 2020 11:00 am | Last updated: March 25, 2020 at 11:00 am