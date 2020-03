വി ആര്‍ പ്രേംകുമാറിനെ സര്‍വേ ഡയറക്ടര്‍ സ്ഥാനത്തു നിന്ന് നീക്കി; വ്യവസായ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറായി നിയമനം

Posted on: March 11, 2020 11:29 pm | Last updated: March 11, 2020 at 11:29 pm