കൊറോണ: ചികിത്സയും പ്രതിരോധവും

ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് ബാധിച്ച പക്ഷികളില്‍ നിന്ന് 1937ലാണ് ആദ്യമായി കൊറോണ വൈറസിനെ കണ്ടെത്തിയത്. പിന്നീട് 2003ല്‍ ചൈനയിലും 2013ല്‍ സഊദി അറേബ്യയിലും കൊറോണ വൈറസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ചൈനയില്‍ മത്സ്യ- മൃഗ മാര്‍ക്കറ്റില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന 61 വയസ്സുള്ള വുഹാന്‍ നിവാസിയിലായിരുന്നു ഈ വൈറസിനെ ആദ്യം കണ്ടെത്തിയത്.

Posted on: January 31, 2020 12:02 pm | Last updated: January 31, 2020 at 12:02 pm