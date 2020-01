ഗവര്‍ണര്‍ പദവിയുടെ അന്തസ്സ് കളയരുത്‌

നിരന്തരം മീഡിയയുടെ പിറകെ നടന്നു താന്‍ പരമാധികാരിയാണെന്നു വിളിച്ചു പറയുന്ന ആരിഫ് ഖാൻ സംസ്ഥാന ഭരണകൂടത്തെ ജനങ്ങള്‍ തിരഞ്ഞെടുത്തതാണെന്നും ഗവര്‍ണര്‍ സ്ഥാനം കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഔദാര്യംകൊണ്ടു ലഭിക്കുന്ന ഒരു പിന്‍വാതില്‍ പദവിയാണെന്നുമുള്ള കാര്യം വിസ്മരിക്കുകയാണ്.

Posted on: January 19, 2020 11:50 am | Last updated: January 19, 2020 at 11:51 am