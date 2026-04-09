Kerala

നീലേശ്വരത്ത് യുവാവ് ട്രെയിന്‍ തട്ടി മരിച്ച നിലയില്‍

Apr 09, 2026 11:29 pm

Apr 09, 2026 11:29 pm

നീലേശ്വരം  | റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷന്‍ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് സമീപം യുവാവിനെ ട്രെയിന്‍ തട്ടി മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. കോട്ടയം സ്വദേശി ബിജുമോന്‍ (25) ആണ് മരിച്ചത്. ഇന്ന് രാത്രി ഒമ്പതോടെയാണ് സംഭവം. കഴിഞ്ഞ നഗരസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വള്ളിക്കുന്ന് പന്ത്രണ്ടാം വാര്‍ഡിലെ ബി ജെ പി സ്ഥാനാര്‍ഥിയായിരുന്നു ബിജുമോന്‍.

നീലേശ്വരം എന്‍ കെ ബി എം ആശുപത്രിക്കു സമീപം വാടകക്ക് താമസിച്ചു വരികയായിരുന്നു. മംഗലാപുരം ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന നേത്രാവതി എക്‌സ്പ്രസ്സ് തട്ടിയാണ് മരണം.

മൃതദേഹം കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രി മോര്‍ച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി.

 

Kerala

ചട്ട ലംഘനം; രാജീവ് ചന്ദ്രഖേരന്‍ വോട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയത് എന്‍ ഡി എ ചിഹ്നം ധരിച്ച്

Kerala

കണ്ണൂരില്‍ സി പി എം പ്രവര്‍ത്തകനെ കുത്തിപ്പരുക്കേല്‍പ്പിച്ചു

Kerala

ഹൈക്കോടതി നിര്‍ദേശമുണ്ടായിട്ടും 20,000ത്തോളം ജീവനക്കാര്‍ക്ക് പോസ്റ്റല്‍ വോട്ട് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു: എഫ് എസ് ഇ ടി ഒ

Kerala

'നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മുന്നേറാം, നവകേരളത്തിനായി'; വോട്ടര്‍മാര്‍ക്ക് നന്ദിയും അഭിവാദ്യവും അര്‍പ്പിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

Kollam

ഉംറ യാത്രക്കിടെ ഹൃദയാഘാതം; കൊല്ലം പത്തനാപുരം സ്വദേശി സഊദിയില്‍ നിര്യാതനായി

International

ഷാങ്ഹായ് കടൽ തീരത്ത് ചൈനയുടെ നിഗൂഢ നീക്കം: തായ്‌വാന്റെ ഇരട്ടി വലിപ്പമുള്ള വ്യോമപാത കാരണം പറയാതെ അടച്ചുപൂട്ടി